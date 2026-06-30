Momentos de preocupación y desconcierto vivieron habitantes del barrio Santander, en la localidad de Antonio Nariño, luego de que un hombre de 62 años fuera encontrado sin vida en plena vía pública.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera 27 con calle 28, una zona con presencia de actividad comercial y empresarial, donde vecinos fueron testigos de los últimos momentos de la víctima.

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De acuerdo con información preliminar conocida por ‘Gatonoticias’, la víctima fue identificada como Juan M. Díaz. Según las versiones recopiladas en el lugar, el hombre se encontraba caminando por el sector y posteriormente cruzó hacia una zona verde cercana. Minutos después, se habría detenido y terminó desplomándose ante la mirada de quienes transitaban por el lugar.

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Una residente del sector relató que varias personas intentaron auxiliarlo al notar que había caído.

“Yo salí a comprar lo del almuerzo y vi cómo el señor se cayó al piso. Rápidamente junto a varios vecinos corrimos a ver qué le había pasado y cuando llegamos ya no respiraba. Fue muy terrible lo que pasó”, relató una habitante de la zona.

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Tras recibir el reporte, unidades de la Policía llegaron al lugar y realizaron el acordonamiento del área para facilitar las labores judiciales.

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Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección correspondiente y asumieron el proceso para establecer las causas del fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no han informado oficialmente si se trató de una muerte asociada a una condición médica o si existieron otras circunstancias alrededor del caso. La investigación continúa y serán los resultados de las diligencias forenses los que permitan esclarecer qué ocurrió.

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