El suroccidente de Colombia vuelve a ser el escenario de un golpe estructural contra las organizaciones armadas ilegales. Apenas una semana después de que fuera abatido alias ‘Marlon’, el máximo cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en esta zona, las Fuerzas Militares confirmaron la caída de su mano derecha y sucesor inmediato: Juan Diego Palta Montero, conocido en el entorno criminal como alias ‘Ñeque’.

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El operativo de alta precisión se ejecutó en la mañana de este lunes en el área de Tacueyó, corregimiento del municipio de Toribío (Cauca). Alias ‘Ñeque’ no solo era un objetivo prioritario para la seguridad nacional por liderar la estructura Dagoberto Ramos Ortiz —ocupando la vacante dejada previamente por alias ‘Mi Pez’—, sino que también ostentaba un perfil de peligrosidad internacional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía por su captura una recompensa de hasta cinco millones de dólares, al ser requerido en extradición por una corte federal bajo graves cargos de narcoterrorismo. Asimismo, las agencias de inteligencia del Estado lo señalaban como el presunto responsable de coordinar las recientes amenazas directas contra la vida del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el Ejército Nacional, la neutralización de Palta Montero se dio en medio de combates de alta intensidad en una zona rural históricamente afectada por el conflicto. El saldo de la operación dejó un fuerte mensaje de debilitamiento para el grupo disidente:

Cuatro bajas en total: además de alias ‘Ñeque’, en el lugar de los hechos murieron otros tres integrantes activos de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz.

Control del territorio: tras el combate, el Gobierno ordenó el despliegue inmediato de más tropas y capacidades técnicas para consolidar la seguridad en este punto del Cauca y repeler posibles retaliaciones.

Ofensiva sostenida: la operación forma parte de una estrategia integral para descabezar los mandos medios y altos que asumieron el control tras los golpes a la primera generación de esta guerrilla.

Alias ‘Ñeque’ enfrentaba un robusto expediente judicial en la justicia norteamericana que justificaba la millonaria recompensa internacional sobre su cabeza. Su perfil delictivo combinaba el control de rutas transnacionales de exportación de estupefacientes con actividades catalogadas como terroristas:

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Delito Imputado Alcance de la Actividad Criminal Apoyo material a terroristas Intento de proporcionar soporte logístico y financiero a una organización terrorista extranjera. Conspiración para narcoterrorismo Coordinación de rentas ilícitas para financiar ataques contra la fuerza pública y la población civil. Tráfico internacional de cocaína Conspiración para fabricar y distribuir alcaloides con el fin de ser importados ilegalmente a EE. UU. Uso de armamento pesado Conspiración para poseer armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos de uso privativo. Amenazas presidenciales Señalado por la inteligencia local de intimidar y amenazar directamente al presidente de la República.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la labor articulada de los uniformados y la contundencia con la que se ejecutó esta misión en el departamento del Cauca, asegurando que la moral combativa de las tropas se mantiene al máximo para devolver la tranquilidad a la región.

“La moral combativa y la ofensiva de nuestros militares y policías permitió que esta mañana, en el área de Tacueyó, corregimiento de Toribío, Cauca, nuestros valientes militares neutralizaran a cuatro integrantes de una estructura terrorista de alias Mordisco. Allí cayó alias ‘Ñeque’, mano derecha de alias ‘Marlon’, y quien también habría amenazado al presidente de la República”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Sánchez concluyó de manera tajante advirtiendo que la presión sobre las disidencias no va a disminuir: “Ya vamos en la segunda generación. Hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades para neutralizar esta amenaza. Ningún criminal o terrorista está por encima de la ley”.

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