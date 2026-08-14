Las investigaciones contra una estructura financiera señalada de estar al servicio del Clan del Golfo han dejado sobre la mesa varios nombres, capturas y alias que, en medio de los primeros reportes, pudieron generar confusión sobre la identidad de algunos de los principales señalados.

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Una investigación de El Tiempo permitió reconstruir quién es quién dentro de este entramado y establecer que ‘Black Jack’ y ‘Medio Labio’ corresponden a personas diferentes, aunque sus nombres aparecen relacionados dentro del mismo expediente y en operaciones vinculadas al lavado de dinero y el narcotráfico internacional.

El caso tiene como protagonistas a Pablo Felipe Prada Moriones, alias ‘Black Jack’ o ‘La Firma’; Jhon Henry González Herrera, alias ‘Medio Labio’; y Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’, tres hombres que aparecen vinculados a diferentes momentos y funciones dentro de las investigaciones.

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La posible confusión inicial entre ‘Black Jack’ y ‘Medio Labio’

Según la información reconstruida por EL TIEMPO, el cruce de nombres y alias alrededor de esta organización pudo llevar a que algunas primeras versiones relacionaran a Black Jack con ‘Medio Labio’, cuando se trata de dos personas diferentes.

Black Jack corresponde a Pablo Felipe Prada Moriones, mientras que ‘Medio Labio’ es el alias utilizado por Jhon Henry González Herrera. Ambos aparecen relacionados con la estructura investigada, pero con roles distintos.

Prada Moriones fue capturado en Ibiza, España, y posteriormente extraditado a Colombia. La Fiscalía lo señala de liderar una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico y calcula que habría blanqueado más de 182.000 millones de pesos. También es conocido como ‘La Firma’.

Por su parte, González Herrera, alias ‘Medio Labio’, fue capturado en Medellín y es señalado como un operador financiero con conexiones internacionales. La investigación apunta a que habría manejado grandes cantidades de dinero mediante mecanismos utilizados para ocultar recursos de procedencia ilícita.

La diferencia resulta relevante porque ambos sí aparecen conectados dentro de la misma investigación, lo que ayuda a explicar por qué sus nombres pudieron terminar cruzándose en algunas versiones iniciales.

Un tercer alias también aparece en el expediente

El entramado incluye además a Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’, quien fue capturado en España dentro de la misma ofensiva internacional contra la estructura.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, ‘Cejas’ aparece relacionado con las operaciones de la organización y con otros de los señalados dentro de la investigación. Esto significa que ‘Black Jack’, ‘Medio Labio’ y ‘Cejas’ no son tres alias de una misma persona, sino tres individuos diferentes vinculados, con distintos niveles y funciones, a una investigación común.

El expediente tomó dimensión internacional por la presunta utilización de rutas de narcotráfico hacia Europa y mecanismos financieros destinados a ocultar las ganancias. En el caso de Prada Moriones, por ejemplo, las autoridades señalaron operaciones con criptomonedas y empresas fachada para dispersar los recursos.

Una red que llevó la investigación hasta Europa

La investigación también evidencia cómo el Clan del Golfo habría recurrido a operadores que permanecían alejados de las estructuras armadas visibles para mover y lavar las ganancias del narcotráfico.

En el caso de ‘Medio Labio’, las autoridades han señalado conexiones con redes internacionales y movimientos financieros por grandes cantidades de dinero. Su captura fue posible después de una investigación que involucró cooperación entre organismos colombianos y europeos.

El caso de ‘Black Jack’ tuvo igualmente un componente internacional. Prada fue detenido en España y posteriormente trasladado a Colombia para responder por los delitos que le atribuyen las autoridades.

Así, detrás de los alias hay una estructura mucho más amplia: personas diferentes, funciones distintas y operaciones que terminaron conectando investigaciones de Colombia con España y otros países europeos.

Y precisamente por eso, la aclaración de las identidades resulta fundamental: ‘Black Jack’ no es ‘Medio Labio’, aunque ambos nombres hayan aparecido juntos dentro de la investigación contra la red financiera señalada de estar al servicio del Clan del Golfo.

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