Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el Grupo Diana implementó una ambiciosa campaña de ayuda humanitaria dirigida a los habitantes que sufrieron más profundamente las consecuencias de la emergencia. De acuerdo con información oficial de la empresa, la iniciativa denominada “Un Granito de Amor por Colombia” comenzó la entrega de productos básicos dirigidos a la atención inmediata de cientos de familias y comunidades impactadas por el sismo.

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La estrategia de apoyo de Grupo Diana implica la distribución de alimentos de primera necesidad, dentro de los que se destacan 1.300.000 porciones de arroz, 350.000 porciones de lenteja y 400.000 raciones de harina de maíz. A estas entregas se suman 5.000 unidades de aceite de cocina y 450.000 unidades de agua, insumos que, según indica la empresa, buscan aliviar las carencias más urgentes de los damnificados. De acuerdo con el reporte, la compañía gestionó la coordinación logística en trabajo conjunto con entidades gubernamentales y organismos responsables de la atención de crisis, con el objetivo de asegurar que estos productos lleguen directamente a quienes más lo requieren en las regiones afectadas.

En un gesto poco frecuente, el plan de ayuda también contempla la entrega de 20.000 porciones de alimento para mascotas, con la premisa de atender la situación de los animales que igualmente padecieron los impactos de la emergencia. Según destacó Andrés Murra Pardo, CEO del Grupo Diana, cada pequeño aporte puede constituir un factor de esperanza en medio de la adversidad, resaltando la importancia de no dejar de lado a ningún integrante de las familias colombianas, sean personas o mascotas.

La iniciativa agrupa esfuerzos de marcas como Diana, Glacial, Gustosita, Frugal y Nutrión, que han sumado recursos y logística con el propósito de fortalecer la red de ayuda en esta coyuntura. La compañía, en sus declaraciones oficiales, subrayó que acompaña el proceso de recuperación de las comunidades afectadas y reafirma su compromiso de estar al lado de los colombianos durante esta emergencia, aportando no solo alimentos, sino también aliento para quienes enfrentan circunstancias difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué incluye la ayuda humanitaria entregada por Grupo Diana tras el terremoto en Colombia?

La ayuda distribuida por el Grupo Diana, según su reporte, abarca 1.300.000 porciones de arroz, 350.000 porciones de lenteja, 400.000 raciones de harina de maíz, 5.000 unidades de aceite de cocina y 450.000 unidades de agua. Además, contempla 20.000 porciones de alimento para mascotas, atendiendo así las necesidades de personas y animales afectados por el sismo.

¿Quiénes participan y cómo se coordina la distribución de los productos de Grupo Diana en la emergencia?

La coordinación de la entrega está a cargo de Grupo Diana en conjunto con entidades gubernamentales y organismos responsables de la atención a emergencias. Diferentes marcas del grupo, como Glacial, Gustosita, Frugal y Nutrión, se sumaron para aportar recursos y asegurar que los productos lleguen a quienes más los necesitan, en las zonas más impactadas por el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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