Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las autoridades de Pereira se encuentran plenamente dedicadas a atender la emergencia causada por el reciente terremoto, en especial por la magnitud de daños y el número de personas reportadas como desaparecidas, que asciende a 260. De acuerdo con información suministrada desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, ubicado en la Estación Central de Bomberos de Pereira, la administración municipal, encabezada por el secretario de Desarrollo y Competitividad, Cristian Toro, ha iniciado un proceso meticuloso de recopilación de datos sobre los damnificados y sobre la integridad de las edificaciones afectadas.

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Para abordar la crisis, se llevan a cabo dos censos de manera simultánea. El primero está centrado en la evaluación estructural de las construcciones para determinar los daños físicos y establecer prioridades en la atención. El segundo corresponde a un censo psicosocial, que implica un recorrido casa por casa con el propósito de identificar a las familias que requieren ayuda humanitaria. Es este último censo el que permitirá también llegar a quienes han debido alojarse temporalmente con familiares, amigos o vecinos tras perder su hogar, garantizando que el apoyo llegue a todos los afectados. Como lo explicó Toro, “ahí vamos a llegar a tocar la puerta para que ustedes se puedan censar y puedan acceder a todos esos kits urgentes”, refiriéndose a las ayudas coordinadas con el Gobierno Nacional, la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira.

Uno de los mensajes más insistentes de la administración municipal se relaciona con el carácter gratuito del proceso de caracterización. Cristian Toro advirtió sobre la existencia de posibles intentos de fraude y recalcó que ni se deben entregar documentos bancarios ni pagar por la inclusión en los censos. “No pedimos copias de tarjetas, no pedimos copias de información bancaria”, reiteró el funcionario, quien también hizo un llamado a la honestidad y a que las ayudas lleguen solamente a los que en verdad resultaron damnificados.

Mientras se avanza en la recopilación de información, la atención humanitaria ya está en curso. Según Cristian Toro, se han distribuido más de 2.800 kits alimentarios y 1.500 kits de aseo a los afectados, además de la provisión de alimentación preparada e hidratación en los albergues. Las donaciones se canalizan, principalmente, a través del centro de acopio en ExpoFuturo y otros siete puntos oficiales, con énfasis en alimentos no perecederos.

La administración también hizo un llamado a la prudencia y pidió evitar el desplazamiento por zonas inestables, debido a que muchas estructuras y puentes aún presentan riesgo de colapso. El mensaje es evitar “hacer turismo” en los sectores afectados para no dificultar el trabajo de los equipos de rescate ni aumentar el riesgo para la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se está realizando el censo de damnificados en Pereira tras el terremoto?

La caracterización de personas afectadas se lleva a cabo con dos censos paralelos: uno de evaluación estructural de los inmuebles, que determina el estado de las edificaciones, y otro censo psicosocial que recorre las viviendas puerta a puerta para identificar a las familias que necesitan ayuda humanitaria. Este proceso incluye también a quienes, tras perder su propiedad, están alojados temporalmente con conocidos.

¿Qué ayudas están recibiendo las familias damnificadas en Pereira y cómo pueden acceder a ellas?

Las familias damnificadas han recibido hasta ahora más de 2.800 kits alimentarios y 1.500 kits de aseo, además de alimentación e hidratación en albergues. La administración municipal aclaró que el acceso a estas ayudas es gratuito y depende únicamente de estar debidamente registrado en alguno de los censos realizados por las autoridades competentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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