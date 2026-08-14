El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, advirtió que el Gobierno de De la Espriella enfrenta serias restricciones presupuestales para atender la emergencia causada por el terremoto que afectó a Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.

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El funcionario afirmó que la administración recibió un panorama fiscal limitado y resumió la situación con la frase “nos dejaron la olla pelada”.

Ante la falta de recursos suficientes, el Gobierno buscará alternativas de financiación para avanzar en la atención de las familias afectadas y en la reconstrucción de las zonas damnificadas.

Beltrán anunció una próxima reunión con el Ministerio de Hacienda para determinar cuánto dinero puede destinarse a la emergencia.

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La estrategia contempla combinar recursos de la Nación con aportes del sector privado y de los entes territoriales.

Además, ya existen iniciativas de cooperación internacional y propuestas para utilizar recursos destinados a vivienda social.

El Gobierno también había declarado la emergencia económica y anunciado la creación del Fondo Milagro. Sin embargo, todavía no existe una cifra consolidada sobre el costo total de la reconstrucción ni cuánto aportará cada actor.

Beltrán aseguró que ya existe una ruta de reconstrucción, aunque los tiempos y criterios para ejecutar las obras dependerán de la disponibilidad presupuestal que se determine en las próximas semanas.

El otro plan del Gobierno para reconstruir el país

El Gobierno analiza ampliar el mecanismo de obras por impuestos como una de las estrategias para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

La propuesta permitiría que empresas destinen directamente parte de sus obligaciones tributarias a proyectos de infraestructura y vivienda en los territorios afectados, en lugar de entregar esos recursos al fisco para su posterior ejecución estatal.

Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, respaldó esta alternativa y destacó que puede facilitar una utilización más rápida y eficiente de los recursos.

Según explicó, las compañías podrían presentar o vincularse a proyectos de reconstrucción y ejecutar las obras como forma de pago de impuestos, reduciendo intermediarios, costos y tiempos.

Calle señaló que su empresa ya tiene experiencia con este mecanismo en Antioquia, donde ha participado en cerca de 50 iniciativas. Como ejemplo, mencionó una obra vial en Dabeiba cuyo presupuesto inicial era de $18.000 millones. El proyecto permitió construir cuatro kilómetros de vía, cumplir las especificaciones antes del plazo previsto y devolver el 50 % de los recursos.

Para el empresario, aplicar este modelo a la emergencia permitiría orientar directamente la tributación hacia soluciones habitacionales y obras de infraestructura necesarias para la recuperación de las comunidades damnificadas.

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