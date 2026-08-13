Una carta firmada por Javier Pava, quien se desempeñó como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Gustavo Petro, desató una nueva controversia por el manejo de la emergencia ocasionada por el terremoto.

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(Vea también: “La probabilidad se va agotando”: desalentador anuncio del director de la UNGRD)

El documento, enviado a la Cancillería antes del cambio de funcionario, señala que, con base en la evaluación hecho hasta ese momento, no era necesario solicitar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR), al considerar que Colombia contaba con capacidades suficientes para atender la situación.

Qué dice la carta firmada por Javier Pava

En el oficio remitido al canciller Omar Bula, la UNGRD indicó:

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“Con base en la evaluación realizada hasta el momento y en las capacidades nacionales disponibles, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (…) considera que, en esta etapa de la emergencia, no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR)”.

La comunicación ha despertado críticas en redes sociales y entre algunos sectores políticos, que cuestionan la decisión adoptada durante las primeras horas de la emergencia.

Exdirector de la UNGRD respondió a la polémica

Consultado sobre el documento por Semana, Javier Pava confirmó la autenticidad de la carta y explicó que la recomendación correspondía a la evaluación disponible en ese momento.

Según indicó, la evolución de la emergencia podía hacer necesario un cambio en la estrategia y la decisión sobre solicitar apoyo internacional quedaba en manos de la administración entrante.

Muy grave lo que revela esta carta de la UNGRD en la que recomienda no recibir ayuda extranjera. ¿Por qué lo hicieron? Extraño. El firmante es un funcionario saliente de Gustavo Petro. ¿Lo hizo para sabotear el gobierno entrante? Una vez conocido el episodio, la nueva… pic.twitter.com/gbfxgCbcmP — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) August 13, 2026

Nuevo director de la UNGRD defendió la ayuda internacional

Tras asumir el cargo, David Santiago Tamayo aseguró que el Gobierno colombiano recibe y agradece la cooperación internacional para atender la emergencia.

“Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política, y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”, afirmó en la alocución de este jueves, junto al presidente Abelardo de la Espriella.

Por su parte, el canciller Omar Bula manifestó que Colombia ha recibido el apoyo ofrecido por distintos países y organismos internacionales, y rechazó las versiones según las cuales existirían motivaciones políticas para aceptar o rechazar la ayuda del exterior.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.