Después de un terremoto, las familias afectadas tienen que enfrentar pérdidas mucho más allá de los daños visibles en sus viviendas. Entre las consecuencias del sismo del 10 de agosto también está la pérdida o destrucción de documentos personales, tarjetas bancarias y papeles relacionados con propiedades.

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Sin embargo, que un documento físico haya quedado destruido entre los escombros no significa necesariamente que la persona pierda el derecho que ese papel acredita. Por eso, existen diferentes alternativas para recuperar la documentación y proteger los bienes.

Qué hacer si perdió la cédula en el terremoto

Si la cédula quedó dentro de una vivienda afectada, se perdió o fue destruida, el ciudadano puede solicitar un duplicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Existen además alternativas digitales disponibles para determinados casos. La recomendación es adelantar el trámite cuando las condiciones de seguridad permitan hacerlo y conservar cualquier otro documento que pueda servir para acreditar la identidad.

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Perder las escrituras no significa perder la vivienda

Uno de los mayores temores de los propietarios puede aparecer cuando las escrituras quedaron sepultadas o destruidas. Sin embargo, que perder el documento físico no significa perder automáticamente la propiedad.

Las escrituras públicas permanecen en los archivos notariales. Por eso, el propietario puede solicitar una copia directamente en la notaría donde se otorgó el documento.

Si la persona no recuerda el número de la escritura o la fecha exacta, reunir toda la información disponible sobre el inmueble para facilitar la búsqueda.

También es importante solicitar el Certificado de Tradición y Libertad, pues permite consultar la situación jurídica registrada de una propiedad. Para obtenerlo se necesita, entre otros datos, el número de matrícula inmobiliaria.

¿Qué hacer con las tarjetas de crédito o débito?

El terremoto también pudo dejar a personas sin sus tarjetas bancarias, especialmente cuando estas quedaron dentro de viviendas a las que todavía no es posible ingresar. Frente a este escenario, lo primero es bloquearlas.

El bloqueo puede hacerse mediante la aplicación del banco, las líneas telefónicas de atención o los canales habilitados por cada entidad. La medida busca evitar que otra persona pueda utilizar la tarjeta.

Si el plástico quedó destruido o entre los escombros, el titular puede solicitar una reposición y no necesita esperar a recuperar la tarjeta anterior para reportar la pérdida.

Además, si aparecen compras o movimientos que el usuario no reconoce, es recomendable avisar inmediatamente al banco y seguir el procedimiento establecido para estos casos.

Pasaporte perdido: qué deben hacer los viajeros

Para quienes perdieron el pasaporte o lo dejaron dentro de una vivienda afectada, deben reportar la pérdida y solicitar un nuevo documento ante las autoridades correspondientes.

Si existe un viaje internacional próximo, contactar también a la aerolínea y revisar las condiciones de la reserva. Para salir del país es indispensable contar con un pasaporte vigente y en buen estado.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.