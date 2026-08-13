El presidente Abelardo de la Espriella anunció un acuerdo con el sector privado para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. La estrategia también contempla medidas de atención inmediata para las familias que perdieron sus viviendas.

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Durante una alocución sobre la emergencia, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien explicó que el plan se ejecutará en conjunto con gobernaciones, alcaldías y empresarios para acelerar la recuperación de las regiones más golpeadas por el sismo.

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Gobierno y empresarios trabajarán en la reconstrucción

El presidente aseguró que los empresarios respondieron de manera inmediata al llamado del Gobierno para participar en la recuperación de las zonas afectadas.

“Debo reconocer públicamente que han acudido todos de manera muy clara y muy comprometida tan pronto fueron convocados, y le hemos propuesto un plan al sector, un plan que vamos a articular juntos para reconstruir a Colombia”, afirmó De la Espriella.

Según explicó, la estrategia busca coordinar esfuerzos entre el Estado y el sector privado para atender las necesidades de las comunidades afectadas y avanzar en la reconstrucción de la infraestructura dañada.

Gobierno entregará subsidios de arriendo a familias afectadas

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció que una de las primeras medidas será la entrega de subsidios de arriendo para quienes perdieron sus hogares como consecuencia del terremoto.

“Como primer paso vamos a entregar un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo”, señaló el funcionario.

El Gobierno indicó que esta ayuda pretende brindar una solución temporal mientras avanzan las obras de reconstrucción de viviendas y demás infraestructura afectada.

Maquinaria del sector privado ayudará a remover escombros

Durante la alocución también se anunció que empresas privadas aportarán maquinaria amarilla para acelerar la remoción de escombros en las zonas impactadas por el sismo.

El presidente explicó que el decreto para aliviar el pago de los servicios públicos de las familias damnificadas será firmado en las próximas horas, como parte del paquete de medidas para atender la emergencia.

Con estas acciones, el Gobierno busca atender las necesidades más urgentes de la población mientras comienza la etapa de recuperación y reconstrucción de los municipios afectados por el terremoto.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.