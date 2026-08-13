Por: El Espectador

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Pereira vive momentos de tensión y expectativa en medio del silencio absoluto que reina en el parque La Libertad, en la concurrida intersección de la carrera 8 con calle 13. Equipos del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Colombiana y numerosos voluntarios permanecen atentos, levantando sus puños y solicitando a la multitud que guarden silencio. La razón es clara: escuchan con atención en busca de cualquier sonido, por más leve que sea, que indique la posibilidad de supervivientes bajo los restos de lo que hasta el lunes era un edificio de cuatro pisos.

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Entre las personas presentes, doña Mariela Nieto se destaca por su quietud y recogimiento. En medio de la devastación y la esperanza menguante, permanece en absoluto silencio, fijando la mirada en los escombros donde, según relata a los periodistas en el lugar, podría encontrarse su hija. Laura Estefanía López Nieto, de 26 años, madre de una niña de siete, frecuentaba habitualmente la zona. “Ella frecuentaba mucho esta zona. Pero han pasado tres días y sabemos que ya las esperanzas de encontrarla vida se agotan”, comenta Mariela Nieto mientras permanece sentada en el andén de la cuadra.

La angustia y el dolor llevan a doña Mariela a levantarse ocasionalmente del sitio donde reza, impulsada por la necesidad de buscar a su hija entre los restos del edificio colapsado. Intenta remover con sus propias manos los fragmentos de concreto y ladrillo, motivada por el mínimo resquicio de esperanza. Sin embargo, su hijo mayor la detiene, preocupado por la seguridad de su madre, quien corre el riesgo de lastimarse en la faena. De acuerdo con lo observado en el lugar, quien ha cargado con mayor impulso la tarea de remover escombros es Andrés López, reservista activo de primera clase. Lleva tres días entregado a esa labor, convencido de que cada piedra retirada podría significar una oportunidad para salvar una vida.

Así, familia y rescatistas se unen en una vigilia dolorosa donde se mezcla la fe, la impotencia y una solidaridad que muestra el rostro más humano ante la tragedia. Esperan, en medio de la incertidumbre, una señal que les permita cerrar el ciclo o aferrarse nuevamente a una esperanza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el edificio de cuatro pisos en Pereira que causó la tragedia?

El colapso de un edificio de cuatro pisos en Pereira generó una intensa labor de búsqueda y rescate entre los escombros, donde familiares y equipos de emergencia intentan encontrar sobrevivientes. La situación mantiene a la comunidad en alerta y en constante vigilia, mientras la esperanza de hallar personas con vida disminuye con el paso de los días, según los relatos de familiares como doña Mariela Nieto.

¿Cómo están participando familiares y voluntarios en las labores de rescate en Pereira?

Familiares, como doña Mariela Nieto y Andrés López, junto a voluntarios, se han sumado a los trabajos de remoción de escombros, colaborando con los equipos oficiales en la búsqueda de sobrevivientes. A pesar del riesgo, el dolor y el cansancio, estas personas no desisten y continúan apoyando las tareas de rescate con la esperanza de hallar con vida a sus seres queridos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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