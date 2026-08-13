Una emergencia ambiental se presentó durante la noche de este jueves 13 de agosto en la vía que comunica a Bogotá con La Vega, Cundinamarca, donde dos incendios forestales avanzaron por una zona cercana al sector conocido como Alto de Minas.

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Las llamas se concentraron en dos veredas contiguas del municipio de La Vega y obligaron a desplegar organismos de socorro de diferentes municipios para intentar controlar el fuego y evitar que alcanzara viviendas y otras estructuras cercanas.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó la emergencia y señaló que los cuerpos de bomberos de municipios vecinos se desplazaron hasta el lugar con carrotanques y otros recursos para apoyar las labores de atención.

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🔴Atención: dos incendios forestales de gran magnitud se registran en La Vega, Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey informó que los cuerpos de bomberos de Tenjo y Cota se desplazan hacia la zona. Conozca qué se sabe de la emergencia ➤ https://t.co/Agq4LvnXv5 pic.twitter.com/MOLAGDPFiC — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 14, 2026

¿Por qué comenzó el incendio en La Vega?

De acuerdo con la información entregada por los organismos de emergencia, el origen del incendio estaría relacionado con el uso de pirotecnia durante un sepelio que se adelantaba en el sector de Las Minas.

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, señaló que la utilización de un volador durante la ceremonia habría provocado la quema de material vegetal y posteriormente, el avance de las llamas en la zona rural.

La situación llevó a las autoridades a insistir en la responsabilidad que debe existir en zonas con vegetación, especialmente frente al uso de elementos que puedan iniciar nuevos focos de incendio.

Lo ocurrido en la vía Bogotá – La Vega refleja la falta de conciencia y responsabilidad. Usar pirotecnia («voladores») en una honra fúnebre desató un #IncendioForestal en el sector Las Minas.

​Despedir a un ser querido no justifica poner en riesgo a una comunidad. pic.twitter.com/Yy1IGs5mRz — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) August 14, 2026

¿Cómo atienden el incendio forestal en la vía Bogotá-La Vega?

El cuerpo de Bomberos de La Vega, San Francisco, Tenjo y Cota, junto con habitantes de la zona, participaron en las labores para contener el fuego. También fueron enviados carrotanques con agua y maquinaria para apoyar las operaciones.

Frente a la emergencia, la Gobernación de Cundinamarca mantuvo el monitoreo de la emergencia mediante un Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinan los recursos necesarios para atender los diferentes frentes.

Las condiciones de viento y la vegetación seca dificultaron las labores de extinción, mientras los equipos de emergencia trabajaban para impedir que las llamas alcanzaran edificaciones próximas a la carretera.

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