Una emergencia por incendio forestal mantiene en alerta a habitantes de Linares (Nariño), ante el avance de las llamas por sectores rurales del municipio. La comunidad pide una intervención urgente de los organismos de socorro para evitar que el fuego siga acercándose a áreas habitadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Incendio en la avenida Ambalá de Ibagué expone riesgos de viviendas vulnerables y afecta servicios en barrios vecinos)

Videos registrados por habitantes muestran la magnitud de la conflagración y la rapidez con la que el fuego se extiende por terrenos de vegetación. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, algunos campesinos incluso habrían tenido que salir de sus viviendas como medida preventiva ante la cercanía de las llamas.

Habitantes de Linares piden ayuda para controlar el incendio

La situación llevó a líderes y habitantes de las zonas afectadas a solicitar la presencia de bomberos y autoridades para atender la emergencia. La preocupación aumenta por la proximidad del fuego a sectores donde están ubicados centros poblados.

Lee También

La comunidad también pidió apoyo a la Gobernación de Nariño y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de activar los protocolos necesarios y reforzar la respuesta frente al incendio.

Por ahora, la principal preocupación de los habitantes es evitar que las llamas continúen avanzando y terminen afectando más viviendas y zonas habitadas.

A esta hora se registra un incendio forestal en Linares, Nariño. pic.twitter.com/gJsZgjZNRw — CandelaPura🔥𝕏 (@CandelaPura666) August 12, 2026

Nariño acumula una temporada complicada por incendios forestales

La emergencia en Linares ocurre después de otros incendios que han afectado al departamento durante este año. Para mediados de julio, Nariño acumulaba más de 1.200 hectáreas de bosques y cobertura vegetal afectadas, una de las cifras más altas reportadas en el país para ese momento.

Entre las zonas que habían sufrido afectaciones estaban municipios como La Unión, San Bernardo, Córdoba, Potosí, Chachagüí, El Rosario, Cumbitara y Policarpa. En varios de estos lugares, el fuego también comprometió cultivos, incluidos terrenos destinados a la producción de café, con consecuencias económicas para campesinos y productores.

La comunidad de Linares permanece a la espera de que se fortalezca la respuesta de los organismos de emergencia para contener el incendio y evitar que alcance nuevos sectores del municipio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.