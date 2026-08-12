Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una soldada reservista de 19 años, identificada como Kelly Alexandra Bañol Rivera, sufrió una herida en la pierna derecha luego de que, según versiones preliminares, se accionara accidentalmente el arma de dotación que portaba durante su turno de vigilancia en el Batallón San Mateo, ubicado en Pereira. El incidente sucedió en horas de la tarde, específicamente el viernes 7 de agosto alrededor de la 1:30 p.m., cuando la joven cumplía funciones de centinela dentro de las instalaciones militares.

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De acuerdo con el reporte publicado por El Diario, el desencadenante de la situación fue una alerta recibida por Bañol Rivera relacionada con la supuesta presencia de dos hombres ajenos al batallón. Las descripciones precisas indicaban que uno vestía un buzo rojo y el otro, uno azul, lo que llevó a la militar a adoptar una posición de reacción inmediata. En ese contexto, mientras ubicaba el fusil con el cañón apuntando hacia el piso, el arma se disparó de forma accidental, provocando que el proyectil le impactara la pierna derecha. El disparo preocupó a las demás centinelas, quienes activaron los protocolos de seguridad y auxilio de manera rápida.

La militar herida, oriunda de Pereira, recibió atención inmediata por parte del personal médico del Batallón San Mateo y posteriormente fue trasladada en una ambulancia militar hasta la clínica Comfamiliar. Según la información proporcionada por El Diario, el proyectil ingresó por su pierna derecha y salió a la altura del tobillo, lo que facilitó una intervención médica que permitió estabilizarla. Al cierre de la información disponible, la condición de la soldada se mantenía estable.

El caso pasó a manos de las autoridades correspondientes. Tanto la Policía como el sistema de Justicia Penal Militar quedaron a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Su labor será fundamental para determinar con precisión el tiempo, el modo y el lugar en que ocurrió el disparo y si existieron o no fallos en los protocolos de operación y manejo de armas dentro de la guarnición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se accionó accidentalmente el arma de dotación en el Batallón San Mateo?

Según la información proporcionada por El Diario, el arma de dotación se accionó accidentalmente cuando la soldada Kelly Alexandra Bañol Rivera intentaba colocar el fusil con el cañón apuntando al suelo, tras recibir una alerta sobre la presencia de personas sospechosas en el batallón. La investigación está a cargo de la Justicia Penal Militar para esclarecer exactamente cómo ocurrió el disparo.

¿Cuál es el estado de salud de la soldada herida en Pereira?

De acuerdo con el reporte, la soldada reservista fue atendida prontamente por los servicios médicos militares y trasladada en ambulancia a la clínica Comfamiliar. El proyectil ingresó por su pierna derecha y salió a la altura del tobillo. Al cierre de la información, su estado de salud era estable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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