Por: Noticiero 90 minutos

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El más reciente informe presentado por las autoridades a las 11:30 p.m. confirma la magnitud de la tragedia que azotó Cali el lunes, tras el potente terremoto de magnitud 7,4. Según el balance oficial citado por 90 Minutos, 85 personas han fallecido y 885 han resultado heridas, mientras la ciudad enfrenta una de las emergencias más críticas de los últimos años. El Puesto de Mando Unificado, encargado de coordinar la respuesta, reportó además que 56 estructuras colapsaron por completo debido al sismo.

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La situación es especialmente grave en materia de rescate, ya que de acuerdo con la evaluación preliminar, 193 personas continúan atrapadas bajo los escombros de edificios y viviendas afectadas. Sin embargo, en medio de la adversidad, los organismos de socorro han rescatado hasta ahora a 37 personas, esfuerzo que ilustra la ardua labor que se mantiene en marcha. Asimismo, se han identificado 93 edificaciones que presentan daños en su infraestructura, lo que refuerza la complejidad de la atención y recuperación de la ciudad.

La respuesta inmediata a la emergencia ha requerido la articulación de recursos y personal especializado. 1.345 rescatistas intervienen actualmente en las diferentes zonas afectadas de Cali, desempeñando funciones de atención a heridos, búsqueda de desaparecidos y evaluación estructural. Las capacidades locales han sido reforzadas con la llegada de equipos provenientes de organismos nacionales y de otras regiones. Entre ellos, se destaca el aporte de los Bomberos de Bogotá, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y Ponalsar, intensificando los esfuerzos por salvar vidas y garantizar la seguridad de quienes siguen en riesgo.

Adicionalmente, las autoridades han informado que se espera el arribo de nuevos equipos de rescate provenientes de Boyacá, Bucaramanga, Yopal y Pasto, con el fin de fortalecer la atención en las áreas más golpeadas y avanzar en la localización de personas aún desaparecidas. El trabajo mancomunado de estos grupos refleja la gravedad de la situación y la urgente necesidad de mantener los operativos de emergencia. Toda esta información ha sido suministrada y verificada en el reporte de 90 Minutos, que hace seguimiento minuto a minuto a las labores oficiales y la evolución de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la cifra oficial de personas fallecidas y heridas tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con el más reciente informe citado por 90 Minutos, las autoridades han confirmado oficialmente que 85 personas fallecieron y 885 resultaron heridas tras el terremoto que sacudió la ciudad de Cali. Este balance incluye datos actualizados de rescate y atención médica.

¿Cuántas estructuras colapsaron y cuántos rescatistas participan en la emergencia de Cali?

Con base en la información divulgada, se reportan 56 estructuras colapsadas y 93 edificaciones con daños en la infraestructura. En la atención de la emergencia participan actualmente 1.345 rescatistas, provenientes tanto de la ciudad como de organismos nacionales y de otras regiones del país, según el reporte oficial presentado por las autoridades.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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