Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La urgencia por atender las graves afectaciones causadas por el reciente terremoto en el departamento de Risaralda movilizó al Gobierno Nacional, que envió de inmediato una comisión encabezada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, y el ministro del Interior. De acuerdo con información de El Diario, ambos funcionarios llegaron a la región para acompañar a las comunidades perjudicadas y poner en marcha el plan de respuesta humanitaria.

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En su visita a Risaralda, la delegación gubernamental expresó respaldo y solidaridad a las familias afectadas, declarando que se le dará prioridad absoluta a la atención de las necesidades más urgentes. Según el mismo medio, la primera dama precisó que más de 20 puntos de recolección de ayudas humanitarias han sido habilitados en distintos puntos del país, gracias al trabajo conjunto con las lideresas de la patria. El objetivo principal de estos puntos es reunir recursos destinados a los albergues y a los hogares damnificados por el sismo.

Entre las necesidades identificadas por las autoridades se destacan el acceso al agua potable, la disponibilidad de combustible para la movilidad y el funcionamiento de las plantas eléctricas, medicamentos para los heridos, y también asistencia para los animales que resultaron afectados por la emergencia. El Gobierno Nacional anunció la llegada de más carrotanques para mitigar la escasez de agua que sufre parte de la población, y la entrega de combustible busca mantener en funcionamiento las plantas eléctricas de los hospitales privados, punto crítico para garantizar la atención en salud, especialmente con la llegada de una planta eléctrica de 250 caballos de fuerza para el Hospital Santa Mónica.

El ministro del Interior destacó su compromiso con la reconstrucción y atención de las víctimas, extendiendo condolencias a quienes sufrieron pérdidas humanas y manifestando deseos de pronta recuperación a los heridos. Adicionalmente, se informó que las autoridades nacionales realizarán un recorrido por Pereira junto al gobernador de Risaralda y el alcalde local, con la meta de evaluar la magnitud del daño y definir nuevas acciones.

Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que los habitantes de Risaralda cuentan con su respaldo integral durante la emergencia y también en la futura fase de reconstrucción, asegurando presencia constante de las instituciones en el proceso.

¿Qué ayudas humanitarias se están entregando en Risaralda tras el terremoto?

Las ayudas humanitarias anunciadas por el Gobierno Nacional en Risaralda incluyen agua potable, medicinas, combustible para plantas eléctricas, equipos médicos y también asistencia para los animales afectados. Según El Diario, estas ayudas se canalizan a través de más de 20 puntos de acopio habilitados en el país y están dirigidas a los albergues y familias damnificadas.

¿Cómo está coordinando el Gobierno Nacional la atención tras la emergencia en Risaralda?

La atención a la emergencia se está coordinando mediante visitas al departamento por parte de la primera dama y el ministro del Interior, quienes trabajan con autoridades locales y lideresas. Ellos evalúan los daños directamente y coordinan acciones como el envío de carrotanques de agua, combustible para hospitales y la instalación de plantas eléctricas, en una intervención articulada y constante según lo reportado por El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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