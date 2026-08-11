Por: Noticiero 90 minutos

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El último informe difundido por el Puesto de Mando Unificado (PMU) a las 6:30 a. m. de este martes confirmó que el número de personas fallecidas tras el terremoto ocurrido en Cali el lunes 10 de agosto asciende a 95. Además, según el mismo reporte, se han registrado 949 personas heridas como consecuencia directa de este evento sísmico. Estas cifras reflejan la gravedad de la emergencia y la magnitud del impacto sobre la capital vallecaucana.

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De acuerdo con las autoridades, hasta el momento 239 personas continúan reportadas como atrapadas bajo los escombros o dentro de estructuras colapsadas. A pesar de esta situación, los organismos de socorro han logrado rescatar a 86 personas durante las labores de búsqueda, lo que evidencia el trabajo intenso de los equipos de emergencia para atender la crisis de inmediato.

El balance oficial también indica que un total de 45 edificaciones presentan colapso total o parcial. Este número toma relevancia si se tiene en cuenta que, adicionalmente, hay 93 edificios y viviendas con daños estructurales. No obstante, las autoridades advirtieron que este dato es preliminar y podría variar conforme avanzan las inspecciones y se obtienen más detalles del estado de la infraestructura en la ciudad.

El panorama ha evolucionado rápidamente, pues el reporte de la noche del lunes registraba 85 personas fallecidas, 885 heridas, 56 estructuras destruidas, 193 atrapadas y 37 rescatadas. Esto demuestra que la emergencia sigue siendo dinámica, con un aumento en todas las cifras a medida que los equipos atienden los reportes y efectúan las labores de rescate y verificación. El trabajo de los equipos de emergencia se mantiene constante en diferentes puntos de Cali, especialmente en las zonas más afectadas y en aquellos lugares donde se ha informado sobre la presencia de personas atrapadas.

La situación exige una continua actualización, ya que tanto el número de víctimas como el de inmuebles afectados puede variar en las próximas horas. Por ahora, se mantienen las acciones de rescate y evaluación de daños, con la coordinación del PMU y la colaboración de los organismos de atención y socorro en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de las personas atrapadas tras el terremoto en Cali?

Según la información entregada por el Puesto de Mando Unificado (PMU), 239 personas están reportadas como atrapadas después del terremoto, mientras que los equipos de socorro han conseguido rescatar a 86 de ellas. Esta cifra sigue en evaluación, ya que las operaciones de rescate continúan de manera ininterrumpida en las zonas más afectadas.

¿Qué diferencia hay entre colapso total, colapso parcial y daños en infraestructura?

En el contexto del reporte oficial, colapso total implica que el edificio quedó completamente destruido e inutilizable, colapso parcial indica que parte de la edificación se derrumbó pero hay sectores en pie, y daños en infraestructura se refiere a afectaciones estructurales que pueden ir desde grietas hasta daños severos, sin que la construcción haya colapsado por completo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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