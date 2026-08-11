Nubia Carolina Córdoba Curi llegó a la Gobernación del Chocó en 2024 con una historia marcada por la política regional, una amplia formación académica y el peso de una familia que durante décadas ha tenido influencia en el departamento. Con 33 años, se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el Chocó. Por estos días, ella se ha llevado la atención porque ha asumido la tragedia nacional por cuenta del terremoto con mucha templanza.

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La gobernadora del Chocó tiene 35 años, pero su vida ha estado marcada por varios hechos que hoy la hacen ser una de las mujeres que se lleva los reflectores ante la tragedia.

Ella fue elegida en el cargo como representante del Partido Liberal.

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De qué familia política es la gobernadora del Chocó

Nacida en Quibdó en 1990, Córdoba creció en una familia vinculada a la política. Su padre, Darío Córdoba Rincón, fue representante a la Cámara y murió en 2003, cuando ella tenía 13 años, en un accidente aéreo ocurrido mientras hacía campaña en el departamento.

Su madre, Elizabeth Curi, fue cinco veces diputada de la Asamblea Departamental del Chocó y posteriormente acompañó buena parte de la carrera política de su hija.

Por su familia también está vinculada con Diego Luis Córdoba, uno de los dirigentes liberales más importantes del Chocó durante el siglo XX y fundador del llamado ‘cordobismo’, corriente que tuvo una fuerte influencia en la política regional. Su padre, además, era primo de la fallecida senadora Piedad Córdoba.

Ese origen le permitió contar con un importante capital político, aunque durante su carrera ha intentado construir un perfil propio.

Qué estudió la gobernadora del Chocó

Antes de llegar a la Gobernación, Córdoba desarrolló buena parte de su trayectoria en ámbitos profesionales y académicos. Estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia y se especializó en Derecho del Medio Ambiente.

También cursó una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental en la Universidad de Barcelona y adelantó estudios doctorales en Política y Gobierno en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina.

Su experiencia incluye labores como docente e investigadora, especialmente relacionadas con derechos de comunidades étnicas y modelos de desarrollo con enfoque diferencial. También trabajó en cooperación internacional y en entidades como los ministerios de Ambiente y Cultura y la Unidad para las Víctimas.

De candidata a gobernadora

Su primer intento electoral fue en 2018, cuando aspiró a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Aunque no obtuvo una curul, consiguió una votación destacada dentro de su lista.

Posteriormente se vinculó a la administración departamental. Fue gerente de la campaña de Ariel Palacios Calderón a la Gobernación y, tras su elección, ocupó las secretarías del Interior y de Gobierno.

En esos cargos enfrentó problemas como la violencia de grupos armados, emergencias naturales, situaciones de orden público y la pandemia.

En 2023 llegó su salto definitivo: fue escogida como candidata liberal a la Gobernación y terminó imponiéndose en las urnas.

Su triunfo en las elecciones regionales de octubre de 2023 fue contundente: obtuvo más de 100.000 votos y derrotó a Patrocinio Sánchez Montes de Oca, uno de los políticos con mayor trayectoria en el departamento. Córdoba llegó con el aval del Partido Liberal, colectividad ligada a su familia desde hace varias generaciones.

Los retos de su administración

Córdoba asumió con la promesa de impulsar una transformación del departamento, especialmente en infraestructura, conectividad y desarrollo económico.

Entre sus propuestas estuvo el denominado ‘Plan Chocó 2050’, una iniciativa para proyectar el desarrollo de las diferentes subregiones y mejorar la conexión del departamento con otras zonas del país.

Pero la seguridad también ha sido uno de sus grandes desafíos. En enero de 2025, la caravana en la que viajaba fue atacada con disparos cerca de La Troje, en Quibdó. Córdoba y su madre salieron ilesas.

Su elección, además, fue demandada por una supuesta doble militancia. Sin embargo, en octubre de 2024 el Consejo de Estado negó las pretensiones y dejó en firme su elección, al considerar que las pruebas no demostraban la conducta denunciada.

Fuera de la política, Córdoba mantiene un perfil reservado. Aunque han surgido preguntas sobre su vida sentimental, no existe una fuente pública y confiable que permita confirmar quién es actualmente su pareja

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