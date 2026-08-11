Por: Noticiero 90 minutos

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Carlos Aponte, periodista que hizo parte del equipo de 90 Minutos, enfrenta una situación personal de gran angustia mientras se mantiene en el barrio Capri, acompañando las labores de rescate y atención tras la emergencia causada por un terremoto. En medio de las operaciones de socorro, Aponte comparte que sus padres y su sobrina se encuentran dentro de la zona afectada por el sismo, lo que añade una dimensión profundamente personal a su cobertura periodística.

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Durante la madrugada, equipos de rescate y autoridades avanzaron en sus labores y, hacia las 3:00 a. m., lograron ingresar a la zona donde se encuentra el apartamento de la familia del periodista. Según relató Carlos Aponte, el acceso fue posible mediante la construcción de un túnel, permitiendo el uso de una cámara térmica para detectar señales de calor. Aponte explicó: “se ha logrado identificar tres cuerpos que tenían vida, porque el calor de la cámara lo decía. Y otros dos cuerpos más pequeños que podrían ser mis dos mascotas”, lo que evidencia la complejidad emocional que implica buscar a seres queridos.

En declaraciones citadas directamente por el periodista, expresó la esperanza y fe que mantiene ante la adversidad: “Hay mucha fe, hay mucha esperanza. Yo vivía en un tercer piso; no estaba en el momento del terremoto. En el apartamento estaban mi mamá, mi papá y mi sobrinita”. Este testimonio ilustra la dimensión familiar de la tragedia y la incertidumbre que viven las personas afectadas.

Carlos Aponte también comentó que, al momento del evento, sus familiares intentaron protegerse al refugiarse en uno de los baños del apartamento. Sin embargo, la situación se complica por la estructura dañada del edificio; muchas vigas obstaculizan el ingreso seguro, lo que impide avanzar sin riesgo de provocar nuevos derrumbes. Así lo describió: “los organismos de socorro están buscando una forma de entrar que no afecte más la infraestructura”, destacando el desafío técnico y el cuidado necesario en cada paso del operativo de rescate.

El caso de Carlos Aponte resume la situación de muchas familias que enfrentan la angustia por sus seres queridos durante una emergencia natural y muestra el esfuerzo de los equipos de socorro por actuar con la mayor seguridad posible. La combinación de tecnología, como la cámara térmica, y la paciencia marcan la diferencia en momentos de alta tensión, donde la vida de las personas está en juego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza el rescate de los familiares del periodista Carlos Aponte tras el terremoto?

El rescate de los familiares de Carlos Aponte, periodista vinculado a 90 Minutos, sigue centrándose en el uso de tecnología como cámaras térmicas y la creación de túneles seguros. De acuerdo con su testimonio, las autoridades han identificado señales de vida y continúan avanzando con precaución, priorizando la seguridad para evitar nuevos derrumbes que puedan complicar la situación.

¿Qué tecnologías y estrategias están utilizando los organismos de socorro en las labores de rescate tras el sismo en Capri?

Las estrategias principales empleadas por los organismos de socorro incluyen la creación controlada de túneles para acceder a zonas peligrosas y el uso de cámaras térmicas, herramientas que permiten identificar cuerpos con vida a partir del calor. Los equipos enfrentan el desafío de evitar daños estructurales adicionales, actuando con suma cautela para proteger tanto al personal de rescate como a las posibles víctimas en el interior del edificio.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.