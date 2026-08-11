Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira, impactada recientemente por un fuerte terremoto de magnitud 7,4, trabaja intensamente en la restauración de su suministro eléctrico, una de las afectaciones principales tras la emergencia sísmica. Según la Empresa de Energía de Pereira, ya se logró restablecer el 75 % del servicio en el centro de la ciudad, lo que evidencia un avance significativo en medio de la crisis. Sin embargo, el proceso de recuperación es gradual y respeta estrictos protocolos de seguridad. Así lo confirmó el gerente de la compañía, quien advirtió que persisten riesgos en varios sectores donde continúan en el suelo postes y redes eléctricas energizadas, comprometiendo la integridad tanto de los habitantes como del personal en labores de reparación.

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El restablecimiento del servicio no solo se focaliza en la zona urbana, pues en la zona rural de Pereira también se reportan daños relevantes en la infraestructura eléctrica. Allí, los equipos de la empresa permanecen activos, trabajando en la identificación de daños y en la ejecución de reparaciones que permitan llevar nuevamente la energía a estas áreas impactadas. De acuerdo con el reporte operativo citado por El Diario, más de 100 personas participan directamente en terreno. Este equipo actúa en coordinación estrecha con el Cuerpo de Bomberos y otros organismos de emergencia, lo que permite atender de manera prioritaria las zonas con mayores afectaciones.

El panorama general de Pereira tras el terremoto es el de una ciudad movilizada en la atención de daños en edificaciones, infraestructuras y servicios públicos esenciales. Además del restablecimiento eléctrico, se mantienen activas las acciones de rescate, evaluación estructural y asistencia a las comunidades más vulnerables. Frente a esta situación, la Empresa de Energía de Pereira ha sido clara en reiterar que no es posible reconectar de inmediato todos los sectores, ya que la seguridad del proceso es prioritaria para evitar incidentes mayores. Por ello, solicita al público mantenerse alejados de postes caídos y de cualquier cable expuesto, recomendando reportar de inmediato cualquier situación que represente peligro.

En las próximas horas, los esfuerzos se concentrarán en los puntos donde las condiciones permiten avanzar de manera segura, buscando así restablecer el servicio eléctrico en toda la ciudad y su área rural.

¿Cómo avanza la recuperación del servicio de energía en Pereira tras el terremoto?

La Empresa de Energía de Pereira informó que el restablecimiento del servicio alcanza ya el 75 % en el centro de la ciudad y que continúan los trabajos tanto en zonas urbanas como rurales, con la participación de más de 100 personas y en coordinación con organismos de emergencia, priorizando sectores donde es seguro restablecer la energía.

¿Por qué la reconexión de energía no se hace en todos los sectores de Pereira al mismo tiempo?

La compañía eléctrica explicó que la recuperación debe seguir pasos escalonados y bajo protocolos estrictos por la presencia de postes caídos y redes energizadas, condiciones que representan un alto riesgo para los habitantes y el personal, lo que obliga a priorizar la seguridad y a evitar la reconexión simultánea en todos los sectores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.