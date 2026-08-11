Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Belén de Umbría, municipio de Risaralda, enfrenta actualmente el proceso de evaluación tras el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, cuyas consecuencias han sido relevantes para la infraestructura y la seguridad de sus habitantes. Conforme al reporte de la Administración Municipal, divulgado a través del Comité de Gestión del Riesgo, la inspección de los daños continúa tanto en el área urbana como en la rural, en un trabajo que busca identificar con precisión la magnitud de las afectaciones registradas.

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Según la información preliminar recogida hasta el 10 de agosto, un total de 487 viviendas presentaron daños por el movimiento telúrico. De este total, 154 se encuentran en la zona urbana mientras que 333 corresponden a la rural, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad en los sectores apartados de la cabecera municipal. Esta cifra, sin embargo, es considerada inicial, pues las autoridades han señalado que el conteo y la verificación de los daños siguen en curso y podrían cambiar a medida que se avanza en la inspección de cada predio.

De acuerdo con el reporte citado por El Diario, entre todas las viviendas perjudicadas, al menos 116 presentan condiciones que, según análisis preliminares, requieren el desalojo total de sus ocupantes. En este segmento crítico, 24 inmuebles se hallan en el casco urbano y 92 en la ruralidad, mostrando cómo amplias zonas alejadas del centro urbano afrontan mayor grado de afectación. Para las familias vinculadas a estas viviendas, la incertidumbre y la urgencia de atención inmediata se suman a la preocupación por la estabilidad de sus hogares y la seguridad de sus seres queridos.

Adicionalmente, el informe oficial subraya que el sismo comprometió otros aspectos fundamentales para la vida comunitaria. Las afectaciones llegaron al Hospital San José, varias instituciones educativas, el Teatro Municipal y la Planta de Tratamiento de Agua Potable. A esto se agregan daños a acueductos, vías, casetas comunales y otras instalaciones públicas, lo que dificulta la prestación de servicios básicos y la reactivación de las actividades cotidianas.

Las autoridades, encabezadas por la Administración Municipal y el Comité de Gestión del Riesgo, se mantienen en alerta mientras continúan con el acompañamiento a las familias damnificadas, priorizando la atención de las situaciones de mayor riesgo y la protección de la vida de los habitantes. Señalan, además, que la actualización de cifras será constante hasta que se complete la recolección y análisis de toda la información pertinente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas tras el sismo en Belén de Umbría?

Según el balance preliminar de la Administración Municipal, hasta el 10 de agosto de 2026 fueron identificadas 487 viviendas con diferentes grados de afectación, de las cuales 154 están en la zona urbana y 333 en la rural. Esta cifra podría variar tras finalizar todas las evaluaciones técnicas.

¿Qué tipo de daños se reportaron en la infraestructura pública de Belén de Umbría por el sismo?

El informe oficial menciona daños en el Hospital San José, instituciones educativas, el Teatro Municipal y la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Además, se reportaron afectaciones en acueductos, vías, casetas comunales y otros espacios de uso comunitario, impactando servicios básicos y estructuras fundamentales para el funcionamiento del municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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