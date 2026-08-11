Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Paulo Andrés Restrepo Castrillón, conocido como ‘Petete’, junto a Willi Alejandro Vélez Sánchez, Sergio Hernández Parra, alias ‘Chepe’, y Jaime Alberto Corrales Arango, alias ‘Pólvora’, fueron condenados por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Belén de Umbría, en Risaralda, a 32 meses de prisión. La sentencia se dictó luego de que aceptaran su responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes mediante un preacuerdo con la Fiscalía, según informó El Diario.

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De acuerdo con la Fiscalía, cada uno de los procesados desempeñaba un papel específico dentro de la red dedicada a la comercialización de drogas en Belén de Umbría. Alias ‘Petete’ era señalado como el encargado de abastecer la droga. Según la investigación, acudía hasta la vía La Virginia-Viterbo para recibir los estupefacientes, luego los trasladaba hasta el municipio para su posterior distribución. Además, el ente acusador lo señaló de portar armas y de amenazar a los consumidores para forzar la compra exclusiva a este grupo.

Por su parte, ‘Pólvora’ fue identificado como el responsable de fabricar y vender tusi, una droga sintética. Los informes indican que solo vendía esta sustancia, también conocida como ‘manilla’, a personas de confianza, a un valor de $50.000 por dosis. ‘Chepe’, en cambio, tenía la función de distribuir basuco, que ofrecía tanto en la zona rural como a domicilio, a un costo de $10.000 por unidad.

El proceso judicial se originó tras una denuncia de una fuente humana que aseguró ser consumidora frecuente y suministró detalles sobre cómo y dónde distribuían la droga los hoy condenados. Esta información motivó un operativo de allanamiento y registro liderado por la Sijín de la Policía de Risaralda el 25 de abril de 2026. Los agentes capturaron a los cuatro hombres en diferentes viviendas del municipio, hallando varias dosis de cocaína, tusi y 2CB, además de 25 bolsas de cocaína con un peso total de 42,80 gramos en poder de ‘Petete’.

Al aceptar el preacuerdo propuesto por la Fiscalía, los implicados evitaron enfrentar un juicio y recibieron la condena por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, decisión avalada por el juzgado competente y comunicada por El Diario.

¿Por qué aceptaron los acusados un preacuerdo con la Fiscalía en el caso de drogas en Belén de Umbría?

Los cuatro procesados aceptaron un preacuerdo con la Fiscalía para evitar llegar a juicio por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De esta manera, reconocieron su responsabilidad y recibieron una sentencia de 32 meses de prisión, decisión avalada por el juzgado, lo que les permitió obtener una condena posiblemente menor y agilizar el proceso judicial.

¿Qué funciones específicas tenía cada uno de los condenados por tráfico de estupefacientes según la investigación?

De acuerdo con la información de la Fiscalía, alias ‘Petete’ surtía la droga, ‘Pólvora’ fabricaba y vendía tusi solo a personas de confianza, y ‘Chepe’ vendía basuco tanto en la zona rural como a domicilio. Cada uno cumplía un rol definido en la estructura de distribución dentro del municipio de Belén de Umbría, como se estableció en la investigación judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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