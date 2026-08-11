Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Cuatro hombres fueron condenados a 32 meses de prisión, luego de admitir su responsabilidad en actividades relacionadas con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en Belén de Umbría. Paulo Andrés Restrepo Castrillón, alias ‘Petete’, Willi Alejandro Vélez Sánchez, Sergio Hernández Parra, alias ‘Chepe’, y Jaime Alberto Corrales Arango, alias ‘Pólvora’, aceptaron un preacuerdo presentado por la Fiscalía General de la Nación, que fue avalado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de este municipio, en el departamento de Risaralda. De acuerdo con la información judicial, este preacuerdo evitó que los implicados fueran a juicio, lo que permitió la fijación de una pena clara de 2 años y 8 meses de prisión.

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Durante la investigación, la Fiscalía expuso los presuntos roles desempeñados por cada uno de los implicados dentro de la estructura criminal. Alias ‘Petete’ habría sido el encargado de abastecer la droga. Su labor, según el ente acusador, consistía en transportar los estupefacientes desde la vía La Virginia-Viterbo hasta Belén de Umbría, para posteriormente distribuirlos. Además, el informe señala que pretendía mantener el control del mercado local, presuntamente, portando armas y realizando amenazas a los consumidores para que compraran exclusivamente a su grupo.

En el caso de alias ‘Pólvora’, según los hallazgos de la Fiscalía, se responsabilizaba de la elaboración y venta de tusi, una droga sintética, la cual ofrecía únicamente a personas de su confianza. El valor de la dosis, conocida como ‘manilla’, era de $50.000. Por otro lado, alias ‘Chepe’ se dedicaba a vender basuco, que ofrecía tanto en zonas rurales como en entregas domiciliarias, cada dosis a $10.000.

Las capturas se llevaron a cabo el 25 de abril de 2026, luego de una operación de allanamiento y registro liderada por la Sijín de la Policía de Risaralda. El caso se inició a partir de la denuncia realizada por una fuente humana, quien afirmó ser consumidora habitual de sustancias y aportó detalles sobre las personas involucradas y el modo de distribución en distintas viviendas del municipio. Los procedimientos permitieron encontrar varias sustancias ilícitas: a Paulo Andrés Restrepo le incautaron 25 bolsas de cocaína (42,80 gramos) en el barrio Portal de Santa Emilia. En el barrio Santa Marta fueron capturados Willi Alejandro Vélez y Sergio Hernández Parra, en posesión de dosis de cocaína y sustancias que preliminarmente resultaron positivas para tusi y 2CB. Finalmente, alias ‘Pólvora’ también fue arrestado durante el mismo operativo.

¿Cómo se repartían las funciones en la red de tráfico de estupefacientes de Belén de Umbría?

La Fiscalía estableció que cada procesado tenía un papel específico dentro de la organización: alias ‘Petete’ surtía y controlaba el mercado llevando droga desde la vía La Virginia-Viterbo, alias ‘Pólvora’ se encargaba de fabricar y vender tusi a contactos conocidos, y alias ‘Chepe’ distribuía basuco por diferentes zonas y a domicilio, todos bajo una estructura bien definida.

¿Por qué aceptaron un preacuerdo con la Fiscalía los condenados por tráfico de estupefacientes?

Al aceptar el preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los cuatro implicados reconocieron su responsabilidad en los delitos imputados y evitaron un juicio, lo que permitió que recibieran una condena de prisión clara y directa, según lo validó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Belén de Umbría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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