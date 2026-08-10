Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Dos hombres fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá tras ser sorprendidos presuntamente robando un bolso del interior de una camioneta mediante la modalidad denominada ‘rompevidrios’. El hecho ocurrió en la mañana en la calle 73 con carrera 9, en el sector de Chapinero. Según reportó la Policía, los implicados, de 27 y 31 años, habrían roto la ventana del vehículo para sustraer el bolso que contenía varios elementos de valor.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, este caso reafirma la preocupación por el incremento de la modalidad de hurto conocida como ‘rompevidrios’ en la ciudad, una técnica en la que los delincuentes aprovechan el descuido para romper los vidrios de los carros estacionados y extraer objetos de valor en cuestión de segundos. En este caso específico, la reacción de la víctima fue clave: al presenciar el robo, intentó impedir la huida de los sospechosos, solicitando ayuda de inmediato.

La pronta reacción de las patrullas de vigilancia permitió activar el llamado plan candado, una estrategia policial para cerrar vías y ampliar la cobertura de búsqueda en tiempo real. Como resultado, los presuntos responsables fueron ubicados e interceptados poco después de haberse dado a la fuga en el automóvil en el que se movilizaban. Durante el procedimiento se logró la recuperación del bolso, cuyo contenido estaba avaluado en cerca de 15 millones de pesos colombianos (COP).

La información suministrada por la Policía también señala que uno de los detenidos cuenta con antecedentes por el mismo delito, lo que refuerza la importancia de implementar estrategias constantes de control y vigilancia. Tras su captura, ambos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez dictó medida de aseguramiento por hurto calificado y agravado, figura legal aplicada en casos donde el robo se realiza con violencia o mediante mecanismos particularmente lesivos.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o en el Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano, resaltando así la importancia de la colaboración ciudadana como pieza clave para combatir la delincuencia en Bogotá.

¿Qué es la modalidad de hurto ‘rompevidrios’ en Bogotá?

La modalidad de hurto ‘rompevidrios’ consiste en que una o varias personas rompen los vidrios de vehículos estacionados para sustraer objetos valiosos de su interior. Este método ha generado preocupación en Bogotá debido a la rapidez con la que los delincuentes actúan y los daños materiales que causan, como lo reportó la Policía Metropolitana de Bogotá.

¿Cómo funciona el plan candado y para qué se utiliza en casos de hurto en Bogotá?

El plan candado es una estrategia implementada por la Policía Metropolitana de Bogotá que consiste en cerrar vías y ampliar la presencia policial en tiempo real tras un delito. Su objetivo es ubicar e interceptar rápidamente a los sospechosos, evitando su fuga y facilitando la recuperación de los objetos hurtados, como en el caso reportado en Chapinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z