Por: Portal Bogotá

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La educación sigue siendo una prioridad en la ciudad, y es por ello que la Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá ha anunciado el inicio del proceso de matrículas para el año 2027. Este proceso arrancará el lunes 10 de agosto de 2026 y se realiza completamente en línea, sin necesidad de intermediarios y de manera gratuita, con el objetivo de garantizar que ningún niño, niña, joven o adulto quede por fuera del sistema educativo, de acuerdo con información oficial publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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La SED diseñó este proceso en dos fases principales, buscando atender de forma prioritaria a las poblaciones más vulnerables y facilitar el acceso a la educación para toda la ciudadanía. En la primera fase, que se extiende desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026, se reciben las solicitudes para cupos nuevos enfocándose en estudiantes de educación preescolar, quienes tengan hermanos ya inscritos en el colegio, personas con discapacidad y con trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento. También se da prioridad a estudiantes que hacen parte de comunidades y pueblos étnicos, como indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom; víctimas del conflicto armado interno; estudiantes en situación de gestación o lactancia, y aquellos en pobreza extrema según el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), en los grupos A y B.

Para la inscripción, la familia debe contar con los datos de identidad tanto del estudiante como del acudiente, además de número de celular y correo electrónico, asegurándose de que toda la información sea correcta. Esta información será el canal de comunicación para notificar sobre el estado del trámite. Desde el 30 de septiembre, a través de la web oficial www.matriculas.educacionbogota.edu.co, se podrá consultar el resultado de la asignación del cupo. A partir del 13 de octubre, quienes obtengan un cupo deberán formalizar la matrícula de forma virtual o presencial, llevando los documentos requeridos. Si no se formaliza, el cupo se libera automáticamente.

La segunda fase está prevista entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026. Aquí, las solicitudes del público general serán tomadas en cuenta y la asignación de cupos será también mediante la plataforma virtual, donde la persona interesada podrá escoger el cupo disponible y formalizar su matrícula bajo las mismas condiciones que en la primera etapa.

La invitación recurrente de la Secretaría de Educación es para que las familias consulten la página oficial, estén atentas a las fechas y aseguren la continuidad académica de niñas, niños, jóvenes y adultos en Bogotá.

¿Cuál es el cronograma de matrículas escolares de Bogotá para 2027?

El proceso consta de dos fases: la primera, del 10 de agosto al 11 de septiembre de 2026, atiende poblaciones priorizadas; la segunda, del 5 de octubre al 23 de diciembre, está dirigida a la población general. La consulta de cupos será desde el 30 de septiembre y la formalización de matrícula desde el 13 de octubre de 2026.

¿Qué significa SISBEN en el proceso de matrícula escolar en Bogotá?

SISBEN es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que clasifica a la población según niveles de pobreza. En el proceso de matrículas escolares, aquellos en los grupos A y B reciben prioridad para acceder a cupos escolares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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