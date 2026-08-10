Por: Portal Bogotá

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El programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" pone a disposición de la ciudadanía una alternativa gratuita orientada al bienestar físico y mental: el taller 'Yoga básico de alineación', desarrollado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Esta actividad busca ofrecer herramientas para contrarrestar las tensiones originadas en las rutinas diarias, a través de movimientos conscientes enfocados en la liberación de las zonas del cuerpo donde habitualmente se acumula el estrés, como el cuello, los hombros y la espalda alta. El taller será realizado el domingo 26 de julio de 2026, desde las 9:00 a. m., en el Museo Nacional de Colombia, ubicado en la carrera Séptima #28-66, en el centro de Bogotá. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, de acuerdo con la información oficial de Idartes y el portal institucional de Bogotá.

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No se exige experiencia previa para participar; el taller está dirigido a cualquier persona interesada en mejorar su bienestar, nutrir el autocuidado y compartir un espacio comunitario de escucha. El enfoque de esta práctica es poner atención al momento presente, generando un entorno seguro y cómodo donde se promueve el cuidado tanto físico como mental. Los ejercicios recomendados incluyen movimientos de alineación corporal básica y la exploración atenta del propio cuerpo, promoviendo el reconocimiento consciente de las sensaciones y la identificación de la tensión muscular acumulada en áreas específicas.

La sesión estará a cargo de Incorporeum Colectivo, una agrupación que se dedica al ámbito del teatro, la danza y las prácticas de movimiento, integrando la creación artística con las vivencias cotidianas. En esta ocasión, las facilitadoras serán Lorena Lizarralde y Marbell Martínez, quienes conducirán a los asistentes a través de técnicas orientadas a la liberación de estrés y el fomento del bienestar integral. Según Idartes, se recomienda asistir con ropa cómoda, llevar agua para mantenerse hidratado y, si es posible, portar un mat de yoga o una manta para una mayor comodidad durante la actividad.

La invitación está abierta para que la comunidad agende este espacio orientado a cultivar la salud y el equilibrio personal, valorando la importancia de encontrarse consigo mismo y con los demás en un ambiente dedicado al cuidado y la escucha colectiva.

¿Qué temas se trabajarán en el taller de yoga básico de alineación en el Museo Nacional?

Durante el taller de yoga básico de alineación en el Museo Nacional, las y los asistentes podrán experimentar prácticas de movimiento consciente centradas en la alineación corporal, ejercicios específicos de liberación de tensión en cuello, hombros y espalda alta, así como herramientas prácticas de autocuidado y bienestar para aplicar en la vida diaria, todo ello bajo la guía de Incorporeum Colectivo, según Idartes.

¿Quiénes pueden participar y cuáles son las recomendaciones para el taller de yoga de Idartes?

Pueden participar todas las personas interesadas, sin importar su experiencia previa en yoga. Idartes aconseja a las y los asistentes llevar ropa cómoda, agua y, si es posible, un mat o una manta cómoda para la práctica, garantizando así una experiencia más confortable y provechosa dentro del taller gratuito en el Museo Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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