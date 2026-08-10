Por: El Espectador

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El arazá (Eugenia stipitata) se destaca como una de las frutas más llamativas y poco conocidas de la Amazonía. Esta fruta sorprende tanto por su aspecto como por el aroma y sabor intensos que ofrece, una combinación que recuerda a otras frutas tropicales como el maracuyá, el mango, la piña y la guayaba. Aunque en apariencia podría parecerse a un durazno pequeño, en su interior guarda una pulpa suave, jugosa y muy aromática, que va de un color verde a tonos amarillentos o anaranjados al madurar.

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Originaria de la Amazonía occidental, el arazá ha ido ganando reconocimiento poco a poco fuera de esta región, principalmente por su perfil de sabor único y sus propiedades nutricionales. Según la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol), su nombre deriva del guaraní arasa, que significa “guayabo”. En Colombia, se cultiva sobre todo en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare, formando parte de la diversidad agrícola amazónica.

Una de las características esenciales del arazá es su acidez marcada y refrescante, lo que suele hacer que no se consuma en estado fresco con frecuencia. No obstante, esta acidez es la razón por la que se utiliza como ingrediente central en una gran variedad de preparaciones gastronómicas, donde se busca equilibrar su sabor con otros alimentos más dulces o neutros. Su intenso aroma, dulce y floral, se percibe incluso antes de probarlo y contribuye a su atractivo culinario.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI ha promovido la inclusión del arazá en sistemas agroforestales como una estrategia para lograr un aprovechamiento sostenible del suelo y la biodiversidad amazónica. Además, su cultivo ha sido parte de proyectos destinados a fortalecer economías legales y sostenibles en la región, subrayando su importancia tanto para sistemas productivos como para la conservación ambiental.

La fruta destaca por su alta perecibilidad; su vida útil como fruto fresco es limitada, lo que representa un desafío para su transporte y distribución. Por eso, la pulpa congelada se ha vuelto una forma práctica de conservar el arazá y permitir que llegue a mercados más lejanos.

Entre las principales formas de consumo del arazá destacan jugos y batidos —preparados con agua, leche o yogur—, mermeladas, jaleas, compotas, helados, mousses, paletas y postres. Además, a nivel industrial, se encuentra como pulpa congelada, fruta deshidratada y esencias. Su acidez y aroma intenso convierten al arazá en un ingrediente especial y versátil para distintas preparaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se utiliza el arazá en la cocina y la industria alimentaria?

El arazá se emplea sobre todo en preparaciones como jugos, batidos, mermeladas, jaleas y helados, aprovechando su acidez y aroma. Además, la industria alimentaria y cosmética utiliza la fruta en formas como pulpa congelada, deshidratados y esencias, lo que ayuda a conservar sus propiedades y facilita su uso en diferentes productos.

¿Cuáles son las principales características del arazá amazónico?

El arazá destaca por su alto nivel de acidez, intenso aroma floral y perfil de sabor tropical, combinando notas que recuerdan al mango, la piña, la guayaba y el maracuyá. Su fruto es redondo, de entre 5 y 10 centímetros de diámetro, y tiene una pulpa jugosa y aromática que lo convierte en un ingrediente muy valorado para diversas preparaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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