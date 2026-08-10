Por: El Espectador

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La administración de Abelardo de la Espriella declaró desastre de carácter nacional, luego de que un terremoto de magnitud 7,4 azotara varias regiones del país, según reportó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue tomada tras una sesión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres en la sede de la UNGRD, donde los ministros y el propio De la Espriella estuvieron presentes y votaron a favor de la declaratoria, demostrando unidad frente a la emergencia. El comité estudia aún la designación específica de ministros para coordinar la atención en cada departamento gravemente afectado; por ahora, se conoce que Jorge Mora, ministro de Defensa, y Ana María Vesga, ministra de Salud, estarán a cargo del departamento del Chocó, mientras que Rodrigo Lara, ministro del Interior, atenderá la situación en el Eje Cafetero, y Elsa Noguera, ministra de Transporte, hará lo propio en Valle del Cauca.

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En medio de la alta tensión por las afectaciones, la UNGRD propuso que la vocería oficial y la divulgación de cifras se concentren en la Presidencia de la República, con el propósito de evitar confusión en la información pública sobre la tragedia. “El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aprobó por unanimidad el concepto favorable para recomendar al presidente de la República la declaratoria de desastre de carácter nacional”, declaró la UNGRD, que también anunció la elaboración de un informe actualizado para determinar el alcance de los daños y contribuir técnicamente en la preparación del proyecto de decreto correspondiente.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, subrayó que el Gobierno nacional, junto a los líderes de Vivienda, Interior y la UNGRD, interviene directamente desde la sede central para atender la emergencia ocurrida en San José del Palmar. El Gobierno ha mantenido comunicación constante con las autoridades locales de los departamentos afectados, entre los que destacan Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, de acuerdo con los reportes preliminares. Entre los primeros en prestar colaboración está el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ofreció grúas y rescatistas; de igual modo, el gobernador de Antioquia dispuso aeronaves del departamento para apoyar las labores de rescate.

Hasta el momento, los reportes de la UNGRD confirman daños estructurales severos en algunas áreas del Eje Cafetero, mientras que la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) ha descartado riesgo de tsunami en la costa Pacífica colombiana, aunque se mantiene la vigilancia activa sobre la situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la declaratoria de desastre nacional tras el terremoto en Colombia?

La declaratoria de desastre nacional implica la movilización urgente de recursos humanos, técnicos y logísticos para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4, de acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esto permite coordinar la respuesta interinstitucional y facilita la expedición de decretos para asistir a los territorios más afectados.

¿Qué papel cumplen la UNGRD y los ministros tras el desastre por el terremoto?

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encarga de coordinar la respuesta, elaborar informes técnicos y servir de enlace entre el Gobierno central y las autoridades locales. Los ministros designados lideran acciones puntuales en los departamentos afectados, supervisando la atención y la recuperación según las necesidades urgentes que surgen tras el sismo.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.