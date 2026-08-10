Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto Nacional de Vías (Invías) identificó afectaciones en 13 puntos de la red vial nacional, luego del sismo que sacudió varios departamentos en la mañana de este lunes. La mayoría de los daños se concentran en rutas clave de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda, donde la movilidad se ha visto restringida y los equipos técnicos de la entidad se mantienen en constante monitoreo.

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Uno de los casos más críticos se presenta en el corredor Cali-Loboguerrero, en la zona de Dagua, en donde se reporta un deslizamiento en el punto de referencia (PR) 55+000. Este incidente generó una obstrucción total de la calzada debido al desprendimiento de material del talud superior, por lo que la vía permanece cerrada mientras se desarrollan trabajos de atención. De acuerdo con Invías, esta situación configura un riesgo elevado para los conductores y obliga a tomar rutas alternas.

En el departamento de Caldas, las vías también sufrieron daños considerables. En la carretera Manizales-Fresno, la afectación es total en el PR 36+000, específicamente en el sector de Cerro Bravo, lo que ha obligado a activar labores de emergencia. Además, en la ruta Puente La Libertad-Fresno, los puntos 47+040, 43+020 y 33+000 presentan afectaciones, aunque el paso se encuentra habilitado a un solo carril, permitiendo cierta movilidad limitada mientras continúan los trabajos de remoción y reparación.

En Quindío, la vía Calarcá-Cajamarca muestra problemas en tres sectores (PR 17+000, 27+000 y 31+000). Inicialmente, los daños afectaron parcialmente la calzada y actualmente solo está disponible un carril para el tránsito, mientras se refuerzan las labores para evitar mayores complicaciones. La ruta Armenia-Montenegro-Alcalá también registró caída de material vegetal y deslizamientos traslacionales, limitando el uso vial e incrementando la necesidad de precaución.

Risaralda y Valle del Cauca igualmente presentan deslizamientos en puntos estratégicos, con cierres totales o pasos restringidos en corredores como Cartago-Alcalá y Santa Cecilia-Asia. Invías informó que los equipos técnicos y territoriales realizan recorridos permanentes para verificar el estado de la infraestructura, especialmente en aquellos tramos donde el movimiento telúrico se sintió con mayor fuerza.

Como medida preventiva, las delegaciones de Invías en Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca suspendieron temporalmente la atención presencial. Se recomendó a conductores consultar los canales oficiales antes de viajar y acatar todas las indicaciones de las autoridades. Además, en el corredor Ibagué-Cajamarca, perteneciente a la concesionaria GICA, permanece el cierre total, incluso del túnel principal, con el fin de facilitar la atención de emergencias y evitar riesgos adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vías nacionales resultaron más afectadas por el sismo en Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda?

Las rutas nacionales con mayores afectaciones incluyen el corredor Cali-Loboguerrero en Dagua, la carretera Manizales-Fresno en Caldas, así como la vía Calarcá-Cajamarca y Armenia-Montenegro-Alcalá en Quindío. También se reportan daños en Cartago-Alcalá y Santa Cecilia-Asia en Risaralda, evidenciando la amplitud del impacto vial del sismo según Invías.

¿Qué es un deslizamiento traslacional y por qué afecta la movilidad en las vías?

Un deslizamiento traslacional es un tipo de movimiento de masa en el que materiales del suelo o roca se deslizan a lo largo de una superficie, desplazándose principalmente de manera horizontal. Este fenómeno puede generar bloqueos completos en las carreteras, ya que el material deslizado cubre total o parcialmente la calzada, dificultando o impidiendo el paso seguro de vehículos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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