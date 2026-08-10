Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este lunes 10 de agosto se llevarán a cabo trabajos de pavimentación en varios sectores de Ibagué, lo cual implicará la implementación de cierres viales temporales en diferentes zonas urbanas. De acuerdo con la información oficial, los puntos específicos en los que se desarrollarán estas intervenciones incluyen la carrera 10 entre calles 3 y 4, en el barrio Belén; la carrera 3A entre calles 70 y 71, en Jordán 2 etapa; la calle 129 entre carreras 9 y 10, en Pedro Ignacio Villa Marín; y la carrera 15 entre calles 65 y 66, en Ambalá. Así mismo, la vía principal del barrio Calarcá, la calle 115 entre carreras 17 y 19B, en Tierra Firme, la carrera 15 entre calles 120 y 122, en la urbanización Praderas del Norte, la carrera 6A entre calles 56 y 69 en El Limonar, y la calle 57 entre carreras 6 y 7 en este mismo barrio serán objeto de mejoras. Completan la lista la carrera 14 entre calles 111 y 113, en Pacandé, y la calle 111 entre avenida Mirolindo y carrera 22 sur, en Aparco.

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En todos estos puntos se contará con presencia de maquinaria y personal especializado encargado de ejecutar las obras de pavimentación. Esto significa que la ciudadanía podrá encontrar pasos restringidos, reducción de la calzada para la circulación de los vehículos y posibles demoras, todo ello derivado del desarrollo de las actividades programadas. Según lo anunciado, la intención de estas intervenciones es mejorar la movilidad y la calidad de la infraestructura vial en dichos sectores, aunque durante el tiempo que duren los trabajos habrá ciertas incomodidades para quienes transiten por dichos corredores.

Por tal motivo, las autoridades han emitido recomendaciones dirigidas especialmente a los conductores y peatones que circulan habitualmente por estos sectores. Se sugiere desplazarse con prudencia, respetar toda la señalización dispuesta en las zonas intervenidas y, si es posible, utilizar rutas alternas con el objetivo de evitar congestiones y retrasos al movilizarse por la ciudad. Se espera que, una vez concluidas las obras, los usuarios se beneficien de vías renovadas que favorezcan el tránsito y contribuyan a una mejor conectividad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores de Ibagué que tendrán cierres viales por trabajos de pavimentación?

Los cierres viales temporales se presentarán en la carrera 10 entre calles 3 y 4, barrio Belén; carrera 3A entre calles 70 y 71, Jordán 2 etapa; calle 129 entre carreras 9 y 10, Pedro Ignacio Villa Marín; carrera 15 entre calles 65 y 66, Ambalá; vía principal del barrio Calarcá; calle 115 entre carreras 17 y 19B, Tierra Firme; carrera 15 entre calles 120 y 122, Praderas del Norte; carrera 6A entre calles 56 y 69, El Limonar; calle 57 entre carreras 6 y 7, El Limonar; carrera 14 entre calles 111 y 113, Pacandé; y calle 111 entre avenida Mirolindo y carrera 22 sur, Aparco.

¿Qué recomendaciones deben seguir los conductores durante los trabajos de pavimentación en Ibagué?

Se sugiere a los conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en las zonas donde se realizan las obras y preferir rutas alternas cuando sea posible para evitar congestiones y demoras en la movilidad mientras se ejecutan las actividades de pavimentación anunciadas para este 10 de agosto en diferentes sectores de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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