Por: Noticiero 90 minutos

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Un fuerte movimiento telúrico sorprendió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto, cuando, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se presentó un sismo de magnitud 6,6 a las 7:34 a. m., hora local. El evento, que causó inquietud en diferentes ciudades del país, fue detectado en una profundidad de 82 kilómetros y su epicentro se localizó en jurisdicción de San José del Palmar, perteneciente al departamento del Chocó, de acuerdo con el boletín preliminar emitido por el SGC.

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El organismo oficial detalló que estas cifras corresponden a una evaluación inicial de los datos sísmicos y recordó a la ciudadanía que tanto la magnitud como la localización exacta y la profundidad del movimiento podrían actualizarse en las próximas horas, cuando los expertos completen el análisis detallado de la información sismológica disponible. En la publicación difundida por la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Servicio Geológico Colombiano (@sgcol), la entidad reiteró la naturaleza provisional del boletín y solicitó a quienes sintieron el temblor reportarlo mediante los canales oficiales, permitiendo así que los especialistas dispongan de información más amplia y precisa.

Este sismo, por la magnitud reportada, se considera relevante dentro de la actividad sísmica nacional y regional, especialmente por su impacto potencial en la población cercana al epicentro. Además, la profundidad registrada en este evento, que fue informada como 82 kilómetros en el boletín principal y 96 kilómetros en el resumen compartido en redes sociales, marca una característica técnica significativa, ya que los sismos a esa distancia bajo la superficie pueden tener una amplia percepción en diferentes zonas, aunque suelen provocar menos daños que los temblores superficiales.

La cobertura del Noticiero 90 Minutos informó además que la región del Chocó fue el epicentro de este sismo, agregando el contexto geográfico a los datos científicos proporcionados por el SGC. En conclusión, la información oficial publicada hasta el momento subraya la importancia de los reportes comunitarios y la prudencia en la interpretación de los datos, a la espera de que las autoridades finalicen los estudios y entreguen el balance definitivo del evento sísmico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 6,6 reportado en Colombia?

De acuerdo con el boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del sismo de magnitud 6,6 se localizó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Esta zona fue identificada como el punto de origen del movimiento, pero las autoridades advirtieron que la información podría ajustarse tras la revisión detallada de los datos.

¿Qué significa que los datos del sismo sean preliminares según el Servicio Geológico Colombiano?

La entidad explicó que la información publicada tras un sismo es de carácter preliminar, lo que implica que la magnitud, la localización y otros parámetros pueden cambiar posteriormente cuando se complete el análisis detallado de la información sismológica. Esto se debe a que los primeros datos se obtienen rápidamente para informar a la ciudadanía, pero se requieren revisiones posteriores para mayor precisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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