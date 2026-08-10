Colombia volvió a sentir un movimiento sísmico durante la mañana de este lunes 10 de agosto, horas después del fuerte temblor de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.
A las 8:18 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un nuevo evento sísmico en la misma zona. En su boletín preliminar, el organismo reportó una magnitud de 4,6 y posteriormente actualizó el dato a 4,8, con una profundidad de 88 kilómetros y epicentro en San José del Palmar, Chocó.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-10, 08:18 hora local Magnitud 4.8, profundidad 88 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/rejSYSiIJ8Lee También
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— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026
El nuevo movimiento se produjo menos de una hora después del sismo principal, que fue sentido en ciudades como Bogotá, Pereira, Manizales, Armenia, Medellín, Ibagué, Cali y Quibdó.
El SGC mantiene sus registros sujetos a actualización y pide a las personas que hayan sentido el movimiento reportarlo a través de sus canales oficiales.
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