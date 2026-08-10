Colombia volvió a sentir un movimiento sísmico durante la mañana de este lunes 10 de agosto, horas después del fuerte temblor de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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A las 8:18 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un nuevo evento sísmico en la misma zona. En su boletín preliminar, el organismo reportó una magnitud de 4,6 y posteriormente actualizó el dato a 4,8, con una profundidad de 88 kilómetros y epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El nuevo movimiento se produjo menos de una hora después del sismo principal, que fue sentido en ciudades como Bogotá, Pereira, Manizales, Armenia, Medellín, Ibagué, Cali y Quibdó.

El SGC mantiene sus registros sujetos a actualización y pide a las personas que hayan sentido el movimiento reportarlo a través de sus canales oficiales.

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