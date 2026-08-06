Un temblor volvió a sentirse en Colombia durante la madrugada de este 6 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó el movimiento telúrico a través de un boletín oficial, en el que entregó los primeros detalles del evento.

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De acuerdo con la entidad, el sismo ocurrió a la 1:53 a. m. y alcanzó una magnitud de 3,8. El epicentro fue ubicado en el municipio de Caimito (Sucre), mientras que la profundidad fue calculada en 53 kilómetros.

Hasta el momento, los organismos de gestión del riesgo no han reportado personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el movimiento. Como es habitual, el SGC invitó a la ciudadanía a informar si percibió el temblor para complementar el análisis del evento.

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Dabeiba y Los Santos también registraron actividad sísmica en las últimas horas

Horas antes del movimiento telúrico con epicentro en Sucre, el SGC reportó otro sismo de magnitud 3,6 en Los Santos (Santander), una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

Minutos después, otro evento de magnitud 3,7 se presentó en Dabeiba (Antioquia), con una profundidad superficial. Ambos hacen parte de la actividad sísmica monitoreada de forma permanente por la entidad.

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