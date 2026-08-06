Policía y Fiscalía de Antioquia investigan la muerte de Angie Paola Jiménez Ruiz, de 28 años, quien fue encontrada sin vida en una zona rural del municipio de Andes después de permanecer varios días desaparecida. El caso es asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta las labores para esclarecer las circunstancias del crimen.

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La mujer, conocida en redes sociales como Danna Ruiz, había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el 30 de julio, cuando salió de su vivienda hacia la 1:00 de la tarde y perdió todo contacto con sus seres queridos. Ante la falta de información sobre su paradero, sus allegados difundieron mensajes en redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos han expresado mensajes de despedida en redes sociales y pidieron a las autoridades que el crimen sea esclarecido lo antes posible.

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“Dolor profundo, prima, que Dios ayude a dar con los responsables y se haga justicia”, indicó en redes sociales Leidy Yuliana Carmona, familiar de la víctima, según recogió El Tiempo.

Lo que más causa indignación en el caso fue que el cuerpo de la víctima fue hallado decapitado, con varias heridas con arma blanca y en avanzado estado de descomposición, según recogió Infobae.

¿Dónde encontraron el cuerpo de Angie Paola Jiménez Ruiz?

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el cuerpo fue localizado en la vereda Alto del Indio, sector El Filo, una zona rural ubicada a unos 30 minutos del casco urbano de Andes. Posteriormente, fue trasladado a la morgue municipal para las diligencias judiciales correspondientes.

La inspección técnica fue realizada por funcionarios del CTI, que ahora recopilan elementos materiales probatorios para establecer qué ocurrió y quiénes serían los responsables del homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han dado a conocer una hipótesis oficial del caso.

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