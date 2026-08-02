Las autoridades avanzan en la investigación del ataque sicarial ocurrido en la noche del sábado 1 de agosto en Fusagasugá, Cundinamarca, donde una pareja perdió la vida luego de que un hombre armado ingresara a un establecimiento comercial y disparara en repetidas ocasiones contra ellos.

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Las víctimas fueron identificadas como Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García, quienes se encontraban compartiendo con varias personas en un bar ubicado en el sector del antiguo ancianato cuando ocurrió el violento ataque.

Luego del hecho, se viralizaron las imágenes que la mujer compartía en su cuenta de TikTok. Su perfil es @karen.saldarriaga16 y allí publicaba muchos videos.

Entre los que más han llamado la atención están los videos en los que ella se mostraba con fajos de dinero y venerando a la Santa Muerte. Estos son algunos videos:

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el crimen se registró hacia las 8:54 p. m., cuando un hombre que llevaba casco de motocicleta y una chaqueta negra entró al establecimiento sin quitarse la protección. En cuestión de segundos caminó hasta el fondo del local y abrió fuego contra Andrés Felipe González Rodríguez.

Las cámaras de seguridad registraron el dramático momento. En las imágenes se observa que Karen Vanessa Saldarriaga, quien sería la pareja sentimental del hombre atacado, fue la primera en percatarse de lo que iba a ocurrir. En un intento por protegerlo, se lanzó sobre él, pero recibió un disparo en la cabeza. Segundos después, el sicario continuó disparando contra Andrés Felipe, quien sufrió heridas en la cabeza y el tórax.

Mientras el atacante escapaba, los clientes del establecimiento reaccionaron en medio del pánico e incluso le lanzaron sillas y botellas para intentar detenerlo. Sin embargo, el hombre logró salir del bar y huyó en una motocicleta que era conducida por un cómplice.

Karen Vanessa Saldarriaga fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de la herida. Andrés Felipe González Rodríguez también fue llevado hacia un hospital, aunque murió durante el traslado.

Tras recopilar testimonios y revisar las cámaras de seguridad, las autoridades desplegaron un operativo para ubicar a los responsables. Según la información preliminar, una patrulla localizó una motocicleta con características similares a la utilizada en la huida y ordenó a sus ocupantes detenerse.

Los sospechosos hicieron caso omiso y terminaron chocando contra el vehículo policial. En el impacto resultaron heridos los dos presuntos responsables y un patrullero que participaba en la persecución, quien sufrió lesiones en la cadera y permanece bajo atención médica.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Cundinamarca mantiene la investigación abierta para esclarecer los móviles del doble homicidio y confirmar la responsabilidad de las personas capturadas. Entretanto, la Alcaldía de Fusagasugá no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso que conmocionó a los habitantes del municipio.

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