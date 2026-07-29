El doloroso caso de una niña de 8 años con discapacidad cognitiva que cayó de un séptimo piso en un sector residencial de Fusagasugá tiene un delicado drama personal que sale a flote en medio de la búsqueda de apoyo económico ante esta tragedia.

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“Los niños con este tipo de discapacidad no miden el riesgo”, le confesó a Pulzo Loren Tatiana Puerta, progenitora de la menor que tiene dos hijos más, una de 12 años y otro de 5 años.

Anny Salomé Flores Puerta, la niña que parece autismo grado 2 y TDAH, es alumna en una fundación donde recibe apoyo académico y terapéutico, pero su caso pone en evidencia una dificultad en el tratamiento de la salud mental.

La madre, cabeza de familia tres hijos, que paga arriendo y tiene un emprendimiento de pastelería que le ha permitido sacar adelante su hogar, advirtió que el accidente sucedió de manera repentina y que no había ninguna amenaza previa de lanzarse por la ventana.

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Lo cierto es que Loren Tatiana reconoció que la niña había mostrado actitudes de desesperación y reacciones violentas, al tiempo que remarcó que los pacientes como ella con discapacidades cognitivas “no procesan bien sus emociones”.

“En el caso de mi hija ella venía con una crisis terrible de dos meses”, reveló sobre los hechos previos al domingo 19 de julio de 2026, cuando sucedió el accidente que provocó la fractura de la pierna izquierda en tres partes y por la que el femur oprimió algunas arterias.

De hecho, señaló que en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le preguntaron que por qué no llevaba a la niña al médico, a lo que ella explicó las dificultades a pesar de que le formularon los medicamentos. Sin embargo, el tema es más profundo y todavía siguen en lista de espera para los especialistas.

“Es complicado la búsqueda de neurólogos porque en la EPS es un poco complejo. He bregado demasiado para conseguir ese psiquiatra infantil”, explicó sobre la situación de su hija.

El caso de Anny Salomé se complicó y le dio una embolia pulmonar, por lo que es clave el respaldo económico (se puede hacer a través de Nequi o llave al número 3106663908), pues la madre expone el peligro actual para la niña.

“Está con un respirador artificial, está luchando por su vida, la desintubaron pero no reaccionó bien”, indicó, al tiempo que advirtió que los especialistas en la UCI de un hospital en Bogotá quieren descartar que tenga una embolia cerebral.

Si bien la paciente ha estado todo el tema consciente, su caso es conmovedor. “Ella inocente tiene 8 años, pero tiene una edad cognitiva de 3 años”, aclaró Loren Tatiana sobre su hija.

Además de buscar ayuda para el tema psiquiátrico de la menor, el caso de la mamá también está marcado por su salud mental, pues también le han remitido antidepresivos por depresión y ansiedad. A eso, se le suma este duro capítulo.

“Tú no tienes planificado que tu niño se va a botar porque los niños son muy rápidos […] Quizás se hubiera solucionado (la crisis de su hija) si hubiera tenido consulta”, resaltó.

De hecho, contó que la niñera que estaba con la menor en ese momento también vive momentos de angustia por el accidente que tiene en vilo a su familia y por el que piden apoyo.

“Esa señora va enloquecerse. En dado caso le pudo haber dado más duro que yo, pero soy consciente de la condición de mi hija. Son incidentes que los padres que tenemos hijos en estas condiciones sabemos que pueden pasar en todo momento”, aseveró.

En la actualidad, lejos de Fusagasugá, ha contado con el apoyo de una prima para estar pendientes al seguimiento de Anny Salomé en el centro médico, por lo que hizo un llamado general

“A las personas les digo que sean empáticas cuando vean a una mamá con un niño con condición de discapacidad cognitiva”, aseguró, al entender que los señalamientos están al orden del día, incluso en medio de esta tragedia.

Por ahora, la madre de la niña de 8 años sigue al frente de este caso, a pesar de que lleva un camino en el que ha aprendido que con los pacientes con discapacidades cognitivas se busca que haya inclusión, pero realmente es un difícil camino por andar.

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