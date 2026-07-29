Así como una menor de 7 años fue rescatada en Bogotá luego de pedir auxilio, otro caso conmovedor salió a flote después de una tragedia por la que se busca el apoyo de la sociedad a nivel nacional.

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Anny Salomé Flores Puerta es una niña de 8 años que padece una discapacidad cognitiva (autismo grado 2 y TDAH) que cayó desde un séptimo piso en un sector residencial de Fusagasugá el pasado domingo 19 de julio de 2026.

Pulzo conoció que el accidente se presentó de manera repentina a pesar de los cuidados de la niñera de la menor, tema del que Loren Tatiana Puerta, la mamá, fue informada de inmediato.

La mujer, que tiene otros dos hijos (una niña de 12 años y uno de 5 años), estaba en el trabajo de pastelería al que se dedica como emprendedora, ya que es madre cabeza de familia.

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“Entré en el desespero al recibir una llamada de esas”, le contó la progenitora a Pulzo, en medio de los duros recuerdos de un día que ha marcado un camino complicado.

A pesar de que recibió atención en principio en el mencionado municipio de Cundinamarca, Anny fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Bogotá.

Loren Puerta reconoció que, a pesar del accidente, la niña ha estado consciente todo el tiempo y, en principio, se fracturó la pierna izquierda en tres partes, pero explicó que ahora el femur oprimió algunas arterias.

“Se lanzó de cabecita, pero es un milagro que Dios la sostuvo y que solo le haya pasado eso”, le confesó a Pulzo la madre, que ahora se encontró con un obstáculo adicional debido al problema con el femur.

Eso provocó una nueva complicación ya que indicó que le dio una embolia pulmonar, en una situación que ha desembocado en una angustia a la que se suma otro delicado factor: el económico.

Y es que si bien ha recibido el respaldo de una familiar para estar atenta de lo que se requiera para su hija, los recursos escasean para una mujer que ha tenido que dejar de lado su negocio en Fusagasugá.

“Yo me considero una mujer bendecida y trabajo todos los días por tratar de darle estabilidad a mis hijos”, resaltó a pesar de que en este momento surja este pedido de auxilio.

Puerta aclaró que el dinero en cuestión es principalmente para comida y pañales, en medio de una situación que requiere de apoyo para esta madre cabeza de familia con tres menores a su cargo.

De ahí, las personas que deseen ofrecer un apoyo económico para Anny Salomé Flores pueden llevarlo a través de Nequi o llave al número 3106663908, que es el que la mujer designó para la recolección de quienes se sumen.

La madre de Anny remarcó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está al tanto del caso debido al tipo de accidente que se presentó, a la vez que aclaró que hay un proceso por la salud mental de su hija.

Antes de este accidente, la niña asistía a una fundación en la que normalmente recibe apoyo educativo y terapéutico, pero ahora hace un llamado a la empatía luego de una tragedia.

“He visto la mano de Dios en la vida de mi hija”, aseguró, confiada de que pueda salir adelante de este caso en el que solo espera la solidaridad de Colombia para superar este episodio.

Por ahora, la menor requiere de asistencia médica en medio de la lucha por su vida, por lo que los recursos económicos tienen un peso importante para que esta niña de 8 años con discapacidad cognitiva pueda volver a su realidad habitual.

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