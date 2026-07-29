Una niña de apenas 7 años logró alertar a varias personas sobre la situación en la que se encontraba dentro de una vivienda del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. La menor, al parecer, llevaba varias horas sola en el inmueble y encontró una particular manera de pedir ayuda: escribió mensajes en hojas de papel y los sacó por una ventana.

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El hecho fue conocido luego de que personas que transitaban por el sector observaran los escritos y comprendieran que la niña necesitaba auxilio. De inmediato, dieron aviso a las autoridades, lo que permitió activar un operativo para verificar lo que estaba ocurriendo.

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Según información recogida por El Ojo de la Noche, los ciudadanos que encontraron los mensajes alertaron a la Policía sobre la situación. Hasta la vivienda se desplazaron uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, específicamente integrantes de la patrulla de Infancia y Adolescencia.

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El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra, jefe de esta seccional, explicó que los policías llegaron al inmueble después de recibir el llamado de la comunidad.

“A través de la ventana, la menor entregó a los policías varios escritos que pedía su ayuda”, explicó el oficial.

Los uniformados verificaron la situación y lograron ingresar a la vivienda para poner a salvo a la niña. Una vez rescatada, la menor fue trasladada y quedó bajo disposición de la autoridad administrativa competente, encargada de iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

“Gracias a la oportuna reacción de la patrulla de Infancia y Adolescencia fue posible ingresar al inmueble, poner a salvo a la menor”, señaló el teniente coronel Saavedra.

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Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente cuánto tiempo habría permanecido sola la niña dentro de la vivienda ni quiénes eran los adultos encargados de su cuidado.

El caso quedó en manos de las entidades competentes, que deberán establecer las circunstancias en las que la menor habría quedado sin compañía y determinar si existió alguna conducta que pudiera poner en riesgo sus derechos.

Mientras avanza la investigación, las autoridades deberán definir las medidas necesarias para garantizar la protección y el bienestar de la niña.

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