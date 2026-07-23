Por: Caracol Televisión

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La Fiscalía General de la Nación avanzó proceso judicial contra el cantante de vallenato Jorge Iván Lafaurie, conocido en la industria musical como ‘Churo’ Díaz. La Fiscalía 16 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) le imputó cargos este 23 de julio por su presunta participación en un caso de abuso contra una menor de edad.

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De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados habrían ocurrido cuando la supuesta víctima se encontraba bajo los cuidados del artista. La menor sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro, conocida en el ámbito cultural como ‘Mama Beatri’, quien sostuvo una relación sentimental con el cantante durante el periodo en el que, según la investigación, habrían sucedido los hechos.

La diligencia judicial se desarrolló de manera virtual y bajo reserva, debido a que el caso involucra a una menor de edad. Por ello, únicamente participaron las partes procesales y no se permitió el ingreso de terceros durante la audiencia.

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Cabe aclarar que este no es el primer proceso judicial que enfrenta el cantante guajiro. En 2018 fue capturado en el marco del denominado caso Costa Azul, relacionado con una presunta red de estafas inmobiliarias.

Según señalaron las autoridades en ese momento, parte de los recursos obtenidos en esa investigación habrían sido destinados a impulsar su carrera artística y a la adquisición de bienes. A pesar de ese proceso, el intérprete continuó desarrollando su actividad musical y mantuvo su presencia en escenarios y eventos públicos.

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De hecho, recientemente anunció el lanzamiento de una nueva producción musical en el Parque de la Leyenda Vallenata, en Valledupar, como parte de su agenda.

Mientras tanto, en medio de la nueva actuación judicial, el artista ha mantenido actividad en sus redes sociales. Hace un par de horas publicó un mensaje para desearle feliz cumpleaños a Elías Mendoza.

Sin embargo, hasta el momento, el cantante de vallenato no se ha pronunciado directamente sobre la imputación de cargos realizada por la Fiscalía.

Díaz es famoso por éxitos musicales como ‘Si te vuelvo a ver’, ‘El pluma blanca’, ‘La cometa’, ‘Tiktokera’, entre otros proyectos artísticos que han tenido gran acogida entre los amantes del vallenato en Colombia y el exterior.

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