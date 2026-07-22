Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

John Leguizamo volvió a llamar la atención internacional al aparecer en ‘La Odisea’, la más reciente película dirigida por Christopher Nolan. El actor, nacido en Bogotá, es la cuota colombiana dentro de una producción de gran escala que reúne a varias estrellas de Hollywood.

Sigue a PULZO en Discover

En la cinta, Leguizamo interpreta a Eumeo, el porquerizo de Ítaca y uno de los personajes más fieles a Odiseo. Su papel es clave dentro de la historia porque acompaña al protagonista en medio de su regreso y representa la lealtad en una trama marcada por el mito, la guerra y la espera.

(Vea también: Ex de Carmen Villalobos no se quedó callado y respondió a críticas por su separación)

Quién es John Leguizamo

Leguizamo nació en Bogotá y construyó una amplia carrera en Estados Unidos como actor, productor y comediante. A lo largo de los años, se consolidó como una figura reconocida en cine, televisión y teatro, con una trayectoria que le ha permitido moverse entre la comedia, el drama y la animación.

Lee También

Su presencia en ‘La Odisea’ suma un nuevo capítulo a una carrera marcada por personajes diversos y por una identidad artística que ha mantenido visible su origen colombiano. Por eso, su participación en la película también se lee como una nueva vitrina para el talento nacional en una superproducción global.

The Odyssey cast joins Christopher Nolan at the Paris Premiere. Get tickets now to experience The Odyssey in cinemas in France July 15. pic.twitter.com/Vq9v8ZG1xt — The Odyssey Movie (@odysseymovie) July 8, 2026

Un personaje importante en la historia

Eumeo no es un personaje secundario sin peso dentro del relato de Homero. En la historia, cumple un papel decisivo como figura de apoyo y fidelidad en el regreso de Odiseo a casa, por lo que su interpretación requiere una construcción emocional sólida.

La elección de Leguizamo para este rol encaja con su experiencia interpretativa y con su capacidad para dar profundidad a personajes de fuerte carga humana. Además, su participación en una película de Nolan refuerza la visibilidad de actores latinos en grandes franquicias internacionales.

(Lea también: Famosa actriz se destapó y presumió a su novia en redes sociales: “Me haces feliz”)

Una película con alto impacto

‘La Odisea’ ha generado expectativa por su ambicioso reparto y por la magnitud de la propuesta cinematográfica. La presencia de Leguizamo añade un elemento de interés para el público latinoamericano, que sigue con atención la proyección de figuras de la región en producciones de este nivel.

Con este papel, el actor colombiano se suma a un elenco internacional que vuelve a poner su nombre en el centro de la conversación cultural y cinematográfica. Para Colombia, además, representa una nueva oportunidad de reconocimiento en una de las producciones más comentadas del año.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.