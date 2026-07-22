El primer duelo televisivo entre ‘Yo me llamo’ y ‘Masterchef Celebrity’ ya dejó un claro ganador. Las mediciones divulgadas por Ibope y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) ubicaron al programa de Caracol Televisión como el contenido más visto de la noche del martes 21 de julio, superando con amplitud al reality de cocina de RCN.

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Los dos formatos regresaron a la televisión colombiana en la franja de las 8:00 p. m., una de las más competidas del día, luego de la finalización de la Copa Mundial de la Fifa.

Así quedaron las cifras de Ibope

De acuerdo con la medición de Ibope, ‘Yo me llamo’ obtuvo 21,03 puntos de rating en hogares, suficiente para ocupar el primer lugar del día.

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En esa misma medición, Noticias Caracol fue segundo con 17,23 puntos, seguido por la repetición de ‘Vecinos’ (15,07). ‘Masterchef Celebrity’ apareció en la cuarta posición con 11,59 puntos.

#RATING • #TV | #YoMeLlamo lidera en su estreno y con anuncios, dobla en índice a #PaSeguirteQueriendo. #MasterChefCelebrity marca por debajo de su competencia, pero estuvo parejo. Números bajos, pero pueden subir en los próximos días. #MaríaLaDelBarrio, otra vez top 10. #info pic.twitter.com/FOUPYB3fYV — 𝑴𝑨𝑿-𝑹²⁶ (@rocamanX) July 22, 2026

La diferencia entre ambos realities fue de 9,44 puntos, uno de los datos que más llamó la atención en el estreno.

El CNC también dio como ganador a ‘Yo me llamo’

El panorama fue similar en la medición del Centro Nacional de Consultoría. Según ese informe, ‘Yo me llamo’ alcanzó 10,44 puntos de rating, mientras que ‘Masterchef Celebrity’ registró 6,28 puntos.

En este escalafón, el concurso de imitación volvió a ocupar el primer lugar, seguido por Noticias Caracol, mientras que el ‘reality’ gastronómico se ubicó en la tercera posición.

¿Qué producciones est renaron Caracol y RCN?

Caracol estrenó la undécima temporada de ‘Yo me llamo’ con la llegada de Elder Dayán Díaz como nuevo jurado, acompañado por Amparo Grisales, César Escola y el regreso de Aurelio Cheveroni. Además, mantuvo a Melina Ramírez y Laura Acuña en la conducción e incorporó una nueva edición de ‘Yo me llamo Mini’.

Por su parte, ‘Masterchef Celebrity’ volvió con un grupo renovado de participantes y mantuvo a Claudia Bahamón, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, además de sumar a la chef Belén Alonso como integrante del jurado.

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