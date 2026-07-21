Escrito por:  Redacción Entretenimiento
Jul 21, 2026 - 9:02 pm

Llegó el día. ‘Yo me llamo’ estrena este martes 21 de julio su temporada 2026 con nuevas voces, imitadores de diferentes regiones del país y varias novedades en la mesa del jurado.

(Vea también: Nueva temporada de ‘Yo me llamo’ iniciará con homenaje a Yeison Jiménez: lo hizo el nuevo jurado)

La producción de Caracol Televisión mantiene a Amparo Grisales y César Escola, suma al cantante vallenato Elder Dayán Díaz y trae de regreso a Aurelio Cheveroni, mientras Melina Ramírez y Laura Acuña repiten como presentadoras.

En Pulzo encontrará las principales novedades del capítulo de estreno, los mejores momentos y las decisiones del jurado.

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Comenzó ‘Yo me llamo’ 2026

Homenaje a Yeison Jiménez, a cargo de Élder Dayan, para arrancar esta temporada

 

Estas son las novedades de ‘Yo me llamo’ 2026

Antes del estreno, Caracol confirmó varias novedades para esta temporada.

La principal es la llegada de Elder Dayán Díaz como nuevo jurado, quien evaluará a los participantes junto a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni.

Además, regresó ‘Yo me llamo Mini’, formato en el que niños imitadores competirán con el apoyo de los concursantes adultos.

Otra de las figuras que volvió fue Búfalo, encargado de retirar del escenario a quienes no logren convencer al jurado o se resistan a abandonar el templo de la imitación.

¿Cuál es el premio para el ganador de ‘Yo me llamo’?

El vencedor de ‘Yo me llamo’ 2026 recibirá 500 millones de pesos.

Por su parte, el ganador de ‘Yo me llamo Mini’ obtendrá 100 millones de pesos destinados a sus estudios universitarios.

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