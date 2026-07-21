Llegó el día. ‘Yo me llamo’ estrena este martes 21 de julio su temporada 2026 con nuevas voces, imitadores de diferentes regiones del país y varias novedades en la mesa del jurado.
(Vea también: Nueva temporada de ‘Yo me llamo’ iniciará con homenaje a Yeison Jiménez: lo hizo el nuevo jurado)
La producción de Caracol Televisión mantiene a Amparo Grisales y César Escola, suma al cantante vallenato Elder Dayán Díaz y trae de regreso a Aurelio Cheveroni, mientras Melina Ramírez y Laura Acuña repiten como presentadoras.
En Pulzo encontrará las principales novedades del capítulo de estreno, los mejores momentos y las decisiones del jurado.
EN VIVO | Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’
‘Marc Anthony’ llegó con ‘Hasta Ayer’
Le puso sabor a la noche de ‘Yo me llamo’
8:56 p.m2026-07-21T20:56:29-05:00 ID: auaxw
‘Becky G’ llegó (sin pijama) al templo de la imitación
Definitivamente, le gustan mayores… Y ella le encantó al público
8:51 p.m2026-07-21T20:51:47-05:00 ID: npsmw
El imitador de José José la rompió en escena
Escola le dio el aval, pero Amparito le encontró su pero
8:49 p.m2026-07-21T20:49:06-05:00 ID: kulwr
Definitivamente sí se llama Julio Jaramillo
Todos votamos por qué sí pase
8:46 p.m2026-07-21T20:46:24-05:00 ID: dckhn
Llegó ‘Julio Jaramillo’ pisando duro
Cantó ‘Ódiame’, pero todos los jurados lo amaron
8:29 p.m2026-07-21T20:29:37-05:00 ID: xantv
Un supuesto ‘Bunbury’ no tuvo ‘La chispa adecuada’
Realmente no se llama
8:28 p.m2026-07-21T20:28:24-05:00 ID: dxeid
Qué susto nos pegó Amparito
Le pidió a ‘Aída’ que trabajara su falsete, pero igual, la clasificó
8:25 p.m2026-07-21T20:25:07-05:00 ID: hebwy
‘Aída Cuevas’ llegó al escenario de ‘Yo me llamo’
Con ‘Cucurrucucú Paloma’ puso a volar al público del templo de la imitación
8:21 p.m2026-07-21T20:21:34-05:00 ID: fkmes
“Por ningún lado”… ‘La Bichota’ no pegó
Definitivamente no pasó en ‘Yo me llamo’
8:20 p.m2026-07-21T20:20:28-05:00 ID: ntemf
‘Karol G’ llegó al escenario
Pero no pegó ni media nota
8:17 p.m2026-07-21T20:17:50-05:00 ID: kturb
Amparito se alcanzó a erizar con ‘Cerati’
Parece que otro pleno de verdes se viene en el templo de la imitación.
8:15 p.m2026-07-21T20:15:26-05:00 ID: dvybp
Salió al escenario ‘Soda Stereo’
‘Sobredosis de TV’, la canción elegida en el templo de la imitación
8:14 p.m2026-07-21T20:14:22-05:00 ID: tjchj
‘Pablo Alborán’ pasó con pleno de estrellas
Los cuatro jurados aprobaron al imitador del español.
8:10 p.m2026-07-21T20:10:42-05:00 ID: umynx
Amparito se erizó con Yo me llamo Pablo Alborán
El imitador del español cantó ‘Quién’
8:09 p.m2026-07-21T20:09:16-05:00 ID: mfjmp
Llegó el ‘Búfalo’ a ‘Yo me llamo’
Quienes no quieran salirse tendrán que someterse.
8:05 p.m2026-07-21T20:05:52-05:00 ID: suiga
Comenzó ‘Yo me llamo’ 2026
Homenaje a Yeison Jiménez, a cargo de Élder Dayan, para arrancar esta temporada
Estas son las novedades de ‘Yo me llamo’ 2026
Antes del estreno, Caracol confirmó varias novedades para esta temporada.
La principal es la llegada de Elder Dayán Díaz como nuevo jurado, quien evaluará a los participantes junto a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni.
Además, regresó ‘Yo me llamo Mini’, formato en el que niños imitadores competirán con el apoyo de los concursantes adultos.
Otra de las figuras que volvió fue Búfalo, encargado de retirar del escenario a quienes no logren convencer al jurado o se resistan a abandonar el templo de la imitación.
¿Cuál es el premio para el ganador de ‘Yo me llamo’?
El vencedor de ‘Yo me llamo’ 2026 recibirá 500 millones de pesos.
Por su parte, el ganador de ‘Yo me llamo Mini’ obtendrá 100 millones de pesos destinados a sus estudios universitarios.
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