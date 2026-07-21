Por: Canal Uno

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Kaylee Hottle, la actriz estadounidense conocida por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong y en su secuela, murió a los 18 años en un accidente de tránsito ocurrido en Maryland, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por medios internacionales y generó conmoción entre seguidores de la franquicia y del cine juvenil.

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Hottle se había ganado el reconocimiento del público por su papel dentro del universo de MonsterVerse, donde interpretó a una niña sorda que se comunicaba con Kong mediante lenguaje de señas. Su participación fue destacada por la sensibilidad con la que construyó un personaje que conectó con la audiencia.

¿Qué se sabe del accidente?

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo en el que viajaba la actriz se salió de la vía y terminó en una zanja durante la madrugada del martes. Las autoridades de Frederick County señalaron que el exceso de velocidad podría haber sido un factor en el siniestro.

Los equipos de emergencia trasladaron a Hottle a un hospital, pero la joven no sobrevivió al accidente. En el mismo hecho, el conductor sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que otro pasajero rechazó atención médica en el lugar.

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Una carrera corta pero recordada

Aunque su trayectoria fue breve, Kaylee Hottle dejó huella en una de las sagas más populares del cine comercial reciente. Su interpretación de Jia en Godzilla vs. Kong llamó la atención por tratarse de un personaje clave para la historia y por visibilizar la presencia de una actriz sorda en una producción de gran alcance.

La actriz había retomado el papel en la secuela de la franquicia, consolidando su vínculo con el universo cinematográfico de Godzilla y Kong. Su trabajo fue celebrado por fans y seguidores del cine de acción por aportar una dimensión emocional al relato.

Reacciones y conmoción

La muerte de Hottle provocó mensajes de dolor y sorpresa en medios y entre seguidores de la saga. Su caso también reavivó la conversación sobre la seguridad vial y la rapidez con la que un accidente puede truncar la vida de una figura joven con proyección internacional.

Por ahora, las autoridades continúan con la investigación para establecer con precisión las causas del siniestro. Mientras tanto, la industria del entretenimiento despide a una actriz que, pese a su corta edad, ya había logrado hacerse un lugar en la gran pantalla.

Kaylee Hottle deja una imagen ligada al cine de gran formato y a un personaje que conectó con millones de espectadores. Su muerte a los 18 años marca una pérdida temprana para la industria y para quienes siguieron su trabajo en la franquicia ‘Godzilla vs. Kong’.

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