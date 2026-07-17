Por: Caracol Televisión

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Continúa la consternación por la muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, recordada por su participación en producciones como ‘La dueña’, ‘Señora’ y ‘Sin senos no hay paraíso’. El deceso se produjo el pasado 16 de julio en Barbados, mientras estaba de viaje, pero la noticia se dio a conocer oficialmente hasta un día después.

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¿Qué se sabe sobre la muerte del hijo de Aylin Mujica?

La periodista Mandy Fridmann informó en el programa ‘Las Top News’ que el joven había presentado un cuadro de neumonía; su mamá le sugirió no viajar hasta Barbados teniendo en cuenta que su estado de salud se podría complicar con el viaje del avión y la exposición al partido de béisbol al que planeaba asistir.

A pesar de la alerta, el joven tomó la decisión de viajar y participar en la jornada deportiva. Fue precisamente el programa de entretenimiento ‘Al Rojo Vivo’ el que señaló que el hombre de 31 años fue ingresado de emergencia a un centro de salud luego de ejercitarse. De acuerdo con las primeras versiones habría presentado un infarto; sin embargo, no hay confirmación oficial por parte de la familia o el equipo de trabajo.

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Adicionalmente, se conoció que Mujica se encontraba trabajando en un programa de televisión cuando fue notificada de la noticia, y que ya habría emprendido el viaje para realizar el proceso de reconocimiento del cuerpo. Por el momento, la mujer no se ha pronunciado al respecto en las plataformas digitales, así que sus seguidores se han tomado sus últimas publicaciones para desearle fortaleza en este complejo momento.

“Lo acabo de leer, verdaderamente siento mucho lo de tu hijo, pidiendo mucha fortaleza en tu corazón y de toda tu familia. Tu público está contigo”, es uno de los mensajes más destacados que le han dejado.

Por su parte, Osamu Menéndez, padre del joven, apareció en redes sociales para disculparse por no dar mayores detalles al respecto, asegurando que está tratando de manejar la situación.

“Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, comentó.

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