Mientras había júbilo por la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026, la familia de Gustavo Bolívar vivió momentos de tensión. En redes circuló un video en el que a Santiago, hijo del exsenador, lo insultaron al haber asistido al estadio de Kansas, donde la ‘Tricolor’ derrotó a Ghana.

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Bolívar aseguró en redes que asistió al juego con sus dos hijos, Santiago y Óscar, pero que al mayor de ellos lo atacaron con improperios. Las imágenes registraron cuando un pequeño grupo de personas cuestionó que el joven estuviera en el recinto deportivo y lo llamaron ladrón, además de irse contra su padre, a quien le echaron en cara que financió a la ‘primera línea’.

“Bolívar, ladrón hij… socialista de mi…”, dijeron los energúmenos mientras Santiago Bolívar salía de la gradería del estadio junto con su hermano.

Me envían este video en donde rechiflan en el estadio al hijo de @GustavoBolivar Comunistas viviendo de las mieles del capitalismo. El pueblo los odia por todo lo que se robaron y todo el daño que le hicieron a ColombiaZ pic.twitter.com/uSphq2vPMC — Santiago Giraldo (@realsantig) July 4, 2026

El exdirector de Prosperidad Social respondió a la situación y mostró al hombre y a la mujer que presuntamente insultaron a su hijo. Bolívar aseguró que quiere saber quiénes son ellos para judicializarlos, luego de que tildaron a su familia de ladrona, argumentando por qué eso era calumnia.

“Yo me empobrecí con la política, yo entré con un capital inmenso que ahora está disminuido y he perdido muchas cosas por la política. He donado mi sueldo, y mis hijos ni ningún familiar mío han tenido un solo contrato ni cargos con el Estado. Yo sí quiero saber quiénes son esas personas porque necesito judicializarlas, que nos demuestren ante un tribunal si hemos robado algo, si no, tienen que pagar las consecuencias”, expresó el excongresista a través de ‘X’.

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A su vez, aseguró que quienes insultaron a Santiago Bolívar también son quienes usan la camiseta de Colombia para campañas políticas y apropiarse del símbolo patrio. A su vez agregó que está en su derecho de ir a los partidos del Mundial porque lo ha pagado con el dinero que ha ganado con su carrera tanto en la televisión como en la política.

“No jodás, hasta allá no vamos a llegar. Si vamos a los partidos es porque nos da la gana, tenemos el derecho y con qué hacerlo; no estamos pidiendo plata para ir al estadio… Pendejos, son muy abyectos y tontos”, complementó Bolívar.

En este video les cuento lo que pasó con mis hijos ayer en el estadio de Kansas en el partido de Colombia Vs Ghana.

Ya nos robaron la camiseta, no nos robarán la Selección.

Habrá demanda.

Favor RT pic.twitter.com/BD9pijXFzG — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 4, 2026

El exguionista también aprovechó para tirarle al presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya que, según él, el próximo mandatario ha sembrado la división y odio que van a causar “cuatro años oscuros”. Eso sí, finalizó diciendo que seguirá apoyando a la ‘Tricolor’ y que sus detractores tendrán que aguantarse que vaya a los partidos:

“Y nos vemos en los próximos partidos, voy a ir a Canadá… Así que tendrán que soportarnos; de malas, por su intolerancia y odio”.

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