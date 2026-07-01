🇻🇪 El joven, conocido como Jesús López ‘El servidor’, publicó su mensaje el 13 de mayo de 2026, poco más de un mes antes de los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron en Venezuela 🇻🇪

El adolescente que atribuye su visión a una manifestación del Espíritu Santo leyó un manuscrito que él mismo habría escrito con fecha del 1 de mayo de 2026 en la que advertía sobre dos terremotos que afectarían Caracas, Valencia, Amazonas, entre otras zonas.

Miles de usuarios compartieron esa grabación al considerar que hacía referencia a los movimientos telúricos que posteriormente ocurrieron en el país.

Se trata de Jesús López, conocido entre sus seguidores como ‘El Servidor’, quien publicó un video publicado semanas antes de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

En un nuevo video publicado en su cuenta de TikTok, Jesús López aseguró que recibió una visión que, según explicó, le habría sido revelada el pasado 11 de mayo y que estaría relacionada con acontecimientos futuros para la humanidad.

Durante el mensaje, el menor afirmó que vio una figura que describió como “Satanás en forma de dragón azul chino” y sostuvo que existe un supuesto plan en contra de la Tierra. A partir de esa interpretación religiosa, invitó a personas de todas las edades a orar e interceder espiritualmente.

Asimismo, manifestó que, si la humanidad no cambia su rumbo, el mundo enfrentaría un escenario de destrucción hacia el año 2033. Incluso señaló que, según su interpretación, esos acontecimientos podrían adelantarse dependiendo del comportamiento de las personas.

También habló de un supuesto tsunami en Estados Unidos

Dentro de la misma grabación, Jesús López aseguró haber visto una supuesta catástrofe natural que afectaría a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos.

Según relató, un tsunami con olas gigantes impactaría esa zona, comparación que hizo con escenas de la película Lo imposible. Estas afirmaciones también se viralizaron rápidamente en distintas plataformas digitales.

🇻🇪 El joven, conocido como Jesús López ‘El servidor’, publicó su mensaje el 13 de mayo de 2026, poco más de un mes antes de los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron en Venezuela 🇻🇪

♬ sonido original – Pepé Toño Ahedo

Pese a la repercusión que han tenido sus videos, hasta el momento no existe evidencia científica que respalde las afirmaciones del menor ni organismos especializados han emitido advertencias sobre eventos como los descritos en sus publicaciones.

Especialistas en sismología insisten en que, aunque es posible identificar zonas con mayor actividad sísmica y estimar probabilidades, actualmente no es posible predecir un terremoto con precisión.