Por: El Colombiano

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Hay luto en la ciudad de Linden, en el estado de Nueva Jersey, pero también en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, tras conocerse el fallecimiento de Luis de Jesús Cano Vásquez, quien este año había sido reconocido oficialmente como el hombre vivo más longevo de Estados Unidos al alcanzar los 111 años de edad.

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La noticia fue confirmada por la Alcaldía de Andes, que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del destacado ciudadano andino.

La historia de Luis Cano, quien hasta su avanzada edad conservó el acento paisa, adquirió relevancia internacional cuando la organización especializada en longevidad humana LongeviQuest validó oficialmente su edad en diciembre de 2025.

Gracias a esta certificación, el antioqueño fue reconocido como el hombre vivo más longevo de Estados Unidos y uno de los hombres más longevos del planeta.

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Según los registros de LongeviQuest, Cano llegó a ocupar el puesto número 12 entre los hombres más longevos del mundo, una distinción excepcional debido a que los hombres que superan los 110 años representan una minoría dentro de la población mundial.

Cuando recibió este reconocimiento, los medios reportaron algunos detalles sobre su vida. Por ejemplo, a pesar de no haber recibido educación formal, el señor Luis desarrolló una notable capacidad para realizar cálculos mentales. Además, durante su jubilación disfrutó de actividades sencillas que, según sus allegados, pudieron haber influido en su longevidad. Entre ellas estaban el cultivo de verduras y hierbas en su jardín, la pesca y la observación de aviones, aficiones que conservó incluso en edades avanzadas.

Luis de Jesús Cano Vásquez nació el 9 de diciembre de 1914 en Andes, Antioquia, en el seno de una familia numerosa de 10 hermanos dedicada a las labores del campo.

El 28 de junio de 1948 contrajo matrimonio con Alicia Arango Cano, con quien construyó una extensa familia conformada por diez hijos: Nelly, Damaris, Gilberto, Luz Dary, Luis Hernán, Germán, Cecilia, Marina, César y José. Con el paso de los años, la familia creció hasta reunir 11 nietos, cinco bisnietos y dos tataranietos, residentes en diferentes países como Colombia, Estados Unidos, España y el Reino Unido.

En 1990, Luis Cano y su esposa emigraron a Estados Unidos para reunirse con algunos de sus hijos que ya residían en ese país. Se establecieron inicialmente en Far Rockaway, en Nueva York. Tras el fallecimiento de la señora Alicia en 2004, Cano se trasladó a Linden, en Nueva Jersey, donde continuó viviendo acompañado por varios de sus familiares hasta el último de sus días.

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