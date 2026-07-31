Actualmente, por la situación económica y laboral que hay en Colombia, muchas personas están buscando llegar a otros países con la idea de mejorar su situación actual y ayudar a sus familias, pues miles de jóvenes están migrando a destinos como España, Estados Unidos y Australia, entre otros.

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Al principio no siempre es sencillo, puesto que toca buscar empleo, hacer cosas que los residentes no harían y más, pero hay unos trabajos que no son complicados y pueden dar un buen dinero.

Por ejemplo, en Australia hay un empleo que es coger las canecas de basura de los edificios y sacarlas a la calle para que el camión las recoja, lo cual es solo una vez a la semana y puede dejar un buen dinero.

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Ese empleo lo mostró el creador de contenido argentino Joaquín Marín, quien aseguró que no es específicamente ser recogedor de basura porque nunca tiene contacto con las bolsas directamente.

Según contó en un video compartido en TikTok, lo primero que tiene que hacer es ir por un vehículo de la empresa y las instrucciones de a dónde debe ir y qué tiene que hacer a lo largo del día. Luego, llegar a los edificios residenciales y sacar las canecas para que el camión solo recoja y siga su camino.

Después, si ya pasó el camión, devolver los botes de basura al sitio que deben ir y listo, en eso se basa todo el día, destacando que puede tomar descansos, ir a sitios turísticos y más, siempre y cuando cumpla con lo que se le propone.

Este es el video:

#argentinosporelmundo #latinosenaustralia #argentinosenaustralia #workingholiday #workingholidayaustralia #trabajarenelextranjero #studentvisaaustralia ♬ sonido original – Joaquin Marin – Periodista 🎙️ @joaqmarin Trabajo de basurero en Australia? 🇦🇺🤔 🤔Bueno no es estrictamente de recolector de basura pero es parecido. Acá te muestro un poco cómo es la tarea y una jornada normal en este trabajo que hago una vez por semana. ⚠️Al emigrar seguramente te toquen trabajos difíciles o feos pero no tenés que sentir vergüenza por hacerlos si es que eso te va a ayudar a cumplir tus metas, ahorrar, pagar tus estudios, ayudar a tu familia, etc. ⛔️Afortunadamente Australia es un país con muchísimas oportunidades de trabajo de todo tipo, y aunque sea el puesto más bajo, siempre es suficiente para ganar bien y poder ahorrar. ⛔️Como dije en el video, la idea no es vender humo, sino mostrar que con poco se puede hacer mucho, y que aunque en tu país tengas tu título o tu pasado profesional, al emigrar por lo general se arranca de abajo, pero eso no quiere decir que sea indigno. Harías algo así? 🤔 #workingholidayvisa

Ahora, en cuanto al salario, aseguró que por solo un día a la semana y por ocho horas recibe un pago de 211 dólares australianos netos, es decir, cuando ya se redujo el impuesto, que se traduce en 465.158 pesos colombianos al momento de escribir esta nota.

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Esto, dijo el creador de contenido, no es romantizar la situación, sino mostrar oportunidades que hay para las personas que llegan a estos países a guerrearla y conseguir algunos dólares extras.

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