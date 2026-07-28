Un intento de hurto ocurrido en Coveñas, Sucre, terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales por la inesperada reacción del presunto delincuente tras ser capturado. El hombre, señalado de intentar robar a un turista con un arma de fuego, terminó pidiéndole a la víctima que no interpusiera una denuncia porque, según él, “no había pasado nada”.

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De acuerdo con la información conocida, el hecho se presentó cuando el sospechoso habría intimidado al turista con un revólver para despojarlo de sus pertenencias. No obstante, la rápida intervención de varios ciudadanos y la presencia de la Policía impidieron que escapara, por lo que fue retenido en el lugar mientras llegaban las autoridades.

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La escena quedó registrada en un video grabado desde el interior de un establecimiento comercial. En las imágenes se observa el procedimiento policial y el momento en el que el turista consulta a uno de los uniformados cuál era el trámite para presentar una denuncia formal contra el presunto responsable.

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Fue entonces cuando el capturado reaccionó y comenzó a insistir en que no existía motivo para denunciarlo. “Pero si yo no he hecho nada, acá no ha pasado nada. Yo ya le entregué todo lo suyo, ábrase y ya“, se le escucha decir mientras permanecía inmovilizado por los policías. Incluso, cuando un uniformado le explicó a la víctima que tenía derecho a instaurar la denuncia, el hombre volvió a intervenir afirmando que “eso no se va a poder, si es que no le pasó nada”.

#INSÓLITO. Un delincuente armado con un revólver intimidó a turista para robarle sus pertenencias, pero la reacción de la comunidad evitó su huida. Sin embargo, en un video ya viral, el sujeto terminó reganando a la víctima cuando manifestó que lo iba a denunciar. ¿Ud qué opina? pic.twitter.com/EGMX1mO8IF — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 25, 2026

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