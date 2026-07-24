El caso del Chevrolet Spark azul que intentó subir un puente peatonal en la carrera 68 con Avenida El Dorado, en Bogotá, sigue generando polémica. El hecho ocurrió el 20 de julio y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, provocando el rechazo de la ciudadanía y la reacción de las autoridades.

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Según los registros de la Secretaría de Movilidad, el vehículo acumula más de 4 millones de pesos en comparendos por infracciones como desobedecer señales de tránsito, circular por sitios restringidos y usar el automóvil para un servicio no autorizado.

El propietario registrado del carro, Brayan Bernal Muñoz, aseguró que vendió el vehículo hace aproximadamente cuatro meses a Edward Fabián Figueredo Corredor, aunque el traspaso no se realizó porque el comprador aún le debía parte del dinero, señala El Tiempo.

Bernal afirmó que cuenta con un contrato de compraventa y que acudirá a las autoridades para demostrar que no tuvo participación en el incidente, añade ese medio.

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Figueredo, quien publicó el video en redes y dijo ser el denunciante del caso, aparece vinculado a los comparendos vigentes del vehículo y ha manifestado que no revelará quién conducía el automóvil ese día, agrega ese diario.

La Secretaría de Movilidad anunció que citará al propietario registrado y aplicará tres nuevos comparendos cercanos a los 3 millones de pesos, mientras continúan las investigaciones para identificar al conductor.

Carro tiene multas por más de 4 millones de pesos

El Chevrolet Spark azul que fue grabado mientras varias personas intentaban subirlo a un puente peatonal en la carrera 68 con calle 26, en Bogotá, sigue siendo buscado por las autoridades tras la difusión del video en redes sociales.

El concejal Juan David Quintero reveló la presunta placa del vehículo, ZIX 013, y al consultar el registro en el Simit se evidenció que acumula comparendos pendientes por más de 4 millones de pesos.

Entre ellos figuran una multa por no acatar las señales o requerimientos de los agentes de tránsito ($1.266.210), otra por usar el vehículo para un servicio distinto al autorizado ($2.532.420) y una sanción por transitar por sitios restringidos ($635.169).

Además de esas obligaciones, el propietario podría enfrentar nuevas sanciones por la maniobra registrada.

El Código Nacional de Tránsito contempla la infracción D05 para quienes conduzcan sobre aceras, puentes peatonales o zonas exclusivas para peatones, con una multa de $1.266.222 y la inmovilización del vehículo.

Si también se comprueba que el automóvil circulaba con las placas ocultas o dificultando su identificación, se impondría la infracción B03, que en 2026 equivale a una multa cercana a los $337.627. Las investigaciones continúan para identificar plenamente a los responsables.

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