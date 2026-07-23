Horas después de que se conociera el video de la peligrosa maniobra que hizo un carro por intentar subir un puente peatonal, el concejal Juan David Quintero publicó las placas del vehículo y aseguró que ya acumula un amplio historial de infracciones.
Carro que hizo insólita maniobra en Bogotá ya tenía varias multas
El vehículo suma más de 4,4 millones de pesos en multas, de acuerdo con la información registrada en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).
“¡Lo cogieron!”, escribió Quintero al compartir los datos del automóvil que quedó en el centro de la polémica luego de que intentara transitar por un puente peatonal, una escena que quedó grabada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Acá están las placas del IMBECIL. @SectorMovilidad @CarlosFGalan esperamos una sanción EJEMPLAR!Lee También
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Debería ir acompañada de denuncia penal!
Gracias a la ciudadana valiente! https://t.co/WPPsRdVe5y pic.twitter.com/T4XGXXcZKz
— Juan David Quintero (@JD_Quinteror) July 24, 2026
El vehículo ya tendría comparendos antes de este episodio y ahora las autoridades buscan al conductor para imponer nuevas sanciones por la maniobra, que puso en riesgo a peatones y otros actores viales.
🚨 ¿Pero qué es esto?
¿A quién se le pasa por la cabeza meter un carro por un puente peatonal?
A estos SALVAJES hay que sancionarlos sin ninguna contemplación. De Bogotá NO se burlan.
— Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) July 23, 2026
El caso ocurrió en el norte de Bogotá y provocó una ola de críticas en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron el comportamiento del conductor y pidieron que responda por las infracciones cometidas. Ahora, con las placas del vehículo identificadas, el proceso sancionatorio avanza mientras las autoridades continúan con la búsqueda del responsable.
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